Chtějí inspirovat ostatní. Ukázat jiným okresním klubům, že to jde. Fotbalové Huštěnovice po více než dvaceti letech obnovily dorostenecké družstvo, ani úvodní porážky 0:9 a 1:5 vedení Sokola neodradí od dlouhodobé práce s mládeží, kterou jinde zanedbávají.

V Huštěnovicích po více než dvaceti letech obnovily dorostenecký tým. | Foto: TJ Sokol Huštěnovice

„Je to sice běh na dlouhou trať a výsledky se nedostaví hned, ale když se to správně uchopí a člověk vytrvá, přijde zasloužená odměna,“ je přesvědčený předseda huštěnovického klubu a člen výkonného výboru OFS Uherské Hradiště Petr Malenovský.

V Huštěnovicích obnovily dorostenecké družstvo po více než dvaceti letech. Než k tomu došlo, dalo jim to spousty práce.

„Tým nevznikne hned, dopracujete se k němu postupnými krůčky,“ upozorňuje.

„My jsme začali před deseti lety, kdy u nás skončili trenéři přípravky. Piplali jsme děti od pěti do sedmi let. Bylo jich deset, postupně se k nim přidali další kluci a kamarádi, kteří se přes žáky dostali až do dorostu,“ popisuje cestu.

Trenéři Sokola Ondřej Adamík s Janem Hrubošem, kterým z pozice vedoucího družstva pomáhá právě Malenovský, mají pro premiérový ročník v okresním přeboru Uherskohradišťska k dispozici třiadvacet hráčů.

„Našich kluků je šestnáct, což je tak na hraně, takže jsme ke spolupráci přizvali Traplice, které dodaly sedm hráčů,“ informuje Malenovský.

Nově složený tým se na zápasy připravuje dvakrát týdně. Vždy v úterý trénuje pod vedením kouče Antonína Šimona společně s muži, ve čtvrtek se chystá zvlášť.

Dorostenci Huštěnovic za sebou mají dva zápasy. Na úvod prohráli v Jalubí 0:9, o víkendu doma podlehli Kostelanům nad Moravou 1:5.

Výsledky ale nikdo neřeší. „Všichni víme, že to nepůjde hned. Chvíli potrvá, než si kluci zvyknou na velké hřiště, naučí se hrát klasický fotbal. Poslední zápas ale nevypadal vůbec špatně. Dalo se na to koukat, chce to ale vydržet,“ ví dobře Malenovský.

Vedení Sokola letošní sezonu bere jako zahřívací, žádné cíle si neklade. Hlavní je, že družstvo funguje a kluci hrají. „Zatím se všichni učí hrát a pohybovat na velkém hřišti. Doteď hrávali za přípravku a žáky na menší ploše, přechod do normálního fotbalu je pro ně složitý. Pořádně neví, kde a jak se pohybovat. Věřím ale, že si časem zvyknou a body přijdou,“ uvedl.

Hlavním cílem Huštěnovic je vychovat si odchovance pro první mužstvo, které nyní patří v okresním přeboru mezi hlavní favority na postup. „V týmu ale máme hodně třicátníků, kteří nebudou hrát věčně. Časem budeme potřeba obměna, doplnění kádru. Proto budeme moc rádi, když si za dva nebo tři roky budeme moct vytáhnout kluky z dorostu. Jiná cesta totiž k udržení fotbalu na vesnici nevede,“ tuší Malenovský.