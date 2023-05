Fotbalisté Horního Němčí si zahrají na stadionu ligového Slovácka. Svěřenci trenéra Romana Leitnera v semifinále poháru OFS Uherské Hradiště překvapivě vyřadili Bánov, doma hlavně díky hattricku Josefa Zámečníka zvítězili přesvědčivě 4:1 a těší se na souboj s Hlukem B.

„Jsem rád hlavně kvůli klukům, je to pouze jejich zásluha. Já jsem do Horního Němčí přišel před rokem a půl. Tehdy měli pět bodů a byla to hrůza. Je obdivuhodné, kam to za tu dobu dotáhli. Klobouk dolů před kluky, kteří šli ohromně nahoru. Je pro ně odměna, že si zahrají na ligovém stadionu,“ říká trenér Horního Němčí Roman Leitner.

Bývalý obránce Liberce, Neratovic, Varnsdorfu či Čáslavi si coby ligový fotbalista zahrál v Uherském Hradišti, kde Slovan schytal výprask 0:5, nyní se na Městský stadion Miroslava Valenty podívá jako kouč Horního Němčí.

TJ SOKOL HORNÍ NĚMČÍ – FC BÁNOV 4:1 (2:1)

Branky: 40. z penalty, 43. a 77. Josef Zámečník, 63. Marek Tureček - 16. Vojtěch Klon. Rozhodčí: Řihák - Kubáň, Hodulík. Diváci: 345.

„V trenérské kariéře jsem zažil postupy i sestupy, ale finále poháru jsem nikdy nehrál. Je to pro mě taky odměna. Poděkování však patří hlavně klukům,“ ví dobře.

Čtvrtý tým okresní soutěže skupiny B se se soupeřem z vyšší třídy nijak nepáral. I když od 16. minuty, kdy se prosadil hostující Klon, prohrával, výsledek ještě do přestávky otočil.

Oba góly dal Zámečník, který nejprve ve 40. minutě proměnil penaltu, vzápětí završil bleskový obrat.

Útočník Horního Němčí Josef Zámečník po postupu do finále poháru

Hosté z Bánova se sice ve druhé půli snažili o vyrovnání a několikrát zahrozili, domácí všechno ustáli a po dvou akcích protivníka dorazili. Na 3:1 zvyšoval Tureček, triumf i postup outsidera završil Zámečník, jenž v 77. minutě zkompletoval svlj hattrick.

„Výsledek neodpovídá dění na hřišti. Zápas byl vyrovnaný, my jsme byli produktivní,“ říká Leitner.

„Bánov tam měl taky šance. Nás ale už několikátý zápas podržel Petr Rybníkář v bráně. Vpředu se naštěstí můžeme spolehnout na Jožku Zámečníka, což je na tuto třídu nadstandardní útočník,“ přidává šestačtyřicetiletý trenér.

Zalubil nasměroval béčko Hluku do finále okresního poháru, Bílovice končí

Bánov podobné borce v sestavě nemá, proto se do finále nepodívá. „Vyřazení mě až tolik nemrzí, zklamání není až tak velké,“tvrdí kouč poražených Petr Franc.

„Samozřejmě je pěkné zahrát si na stadionu Slovácka a třeba pohár i vyhrát, záchranu v okresním přeboru vám to ale nezaručí a mně jde hlavně v první sezoně po postupu hlavně o ni. Potřebujeme to ustát,“ prohlásil Franc.

Jeho tým doplatil na individuální chyby, nezkušenost, nepřesnost v zakončení.

„V kádru máme samé mladé kluky. Kapitán má sice čtyřicet, zbytek týmu ale má do třiceti let. Dneska hráli čtyři dorostenci a mladí kluci ještě nejsou tak vyhraní,“ upozorňuje kouč Bánova.

Kapitán Bánova Lukáš Mahdal po vyřazení v okresním poháru

Devátý tým okresního přeboru Uherskohradišťska měl zápas dobře rozehraný. Poměrně brzy šel do vedení, ale odpor snaživého protivníka nezlomila a pak po zásluze pykal.

„Bohužel jsme dali jenom jede gól. Šance na srovnání byli, ale trápíme se v koncovce,“ povzdechl si Franc.

„První poločas od nás nebyl špatný. Dali jsme gól, vedli. Bohužel na konci poločasu jsme udělali dvě chyby, které soupeř potrestal. I po změně stran jsme třicet minut hráli na polovině soupeře. Vzadu ale děláme školácké chyby. Věřím, že se to brzy zlepší,“ dodává trenér Bánova.