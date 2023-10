„Už při rozcvičce jsme věděli, že to nebude nejjednodušší zápas. Stav hřiště, chladné počasí a venkovní prostředí nám nehrály do karet. Hned ze startu jsme navíc dostali nešťastný gól z přímého kopu, ale pak jsme zápas otočili a po třech zápasech i vyhráli. Jen škoda těch zbytečných gólů, co jsme dostali," lituje jeden z hrdinů víkendové přestřelky.

Matejka, který nejradši hraje na křídle, ale zaskočí i ve středu zálohy nebo mu nevadí hrát třeba krajního beka, v prvních deseti zápasech skóroval třikrát, v Březové počet branek znásobil.

Hattrick si mezi muži připsal vůbec poprvé. „Ani v dorostu si moc třígólových zápasů nevybavuji. Tam jsem hlavně na góly přihrával," upozorňuje.

Devatenáctiletý mladík po nadmíru povedeném utkání obdaruje spoluhráče. Všechno společně zapijí až po konci podzimní části, na tradiční ukončené. „S kluky stejně jako minulou sezonu plánujeme kuželky, takže přinesu něco navíc," tvrdí s úsměvem.

V Hluku vládne dobrá nálada. Béčko Spartaku vítězí i po postupu do okresního přeboru, momentálně je druhé za vedoucími Nedakonicemi.

Že by se příští rok v červnu slavil další triumf? Žádná utopie ani zbožné přání, při dobré formě a ustálených výkonech je to možné.

„Jako nováček jsme se po pár zápasech stali adeptem na postup. Týmy tu mají podobnou úroveň jako v okresní soutěži, ale menšího posunu jsme si všimli. My však máme zkušený a hlavně kvalitní tým. I když nám teď pár zápasů nevyšlo, adaptovali jsme se velmi dobře. Za další postup bychom byli rádi," přiznává.

Šikovný mladík se v sezoně připravuje s prvním týmem Spartaku, který zase hraje na špici v krajském přeboru. Vzhledem k velké konkurenci ale hlucký odchovanec naskakuje do utkání jen na pár minut, ve vyšší soutěži se otrkává, vedle ostřílenějších borců sbírá zkušenosti a učí se.

„V Hluku je spousta kvalitních hráčů, co prošli Slováckem a podobnými týmy, proto je těžké se prosadit. Na zápasy chodím na lavičku, ale jsem vždy rád, když nastoupím a sbírám nějaké minuty v krajském přeboru, kde je už ta úroveň opravdu znát," říká.

Zajímavé je, že oba týmy Spartaku loni slavily vítězství ve své soutěži a letos ve vyšší třídě hrají zase nahoře.

„Postup do 1.B třídy, tak i do divize by byl pro Hluk sen," ví dobře.

Kdo má větší šanci, nespekuluje. Rvát se bude za oba mančafty. „Jak áčko, tak i béčko mají své kvality na postup. Doufám že se to oběma týmům povede. Postoupit dvě sezony po sobě, by byla velká paráda. A i kdyby se to povedlo jen jednomu z mužstev, byl by to úspěch," vnímá.

Fanoušek Liverpoolu, jehož oblíbeným hráčem je Daniel Sturridge, se kromě fotbalu věnuje i studiu. Na jaře jej čeká maturita na Střední škole ve Starém Městě, v plánu má jít na vysokou školu. „Zatím nevím kam, ale doufám, že tréninky nebo alespoň zápasy stíhat budu," přeje si.