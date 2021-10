Jenom čtyři zápasy se o víkendu odehrají v rámci 13. kola okresního přeboru Uherskohradišťska. Ke dvěma předem odloženým utkáním Kněžpole – Slovácko C a Bílovice – Březová se přidal i sobotní duel na Zelničkách. Domácí Strání totiž vyhovělo soupeři z Havřic, jejichž hráče skolilo zranění a nemoci, a střetnutí se odehraje v náhradním termínu 6. listopadu.

Fotbalisté Strání B (ve žlutých dresech) mají o víkendu volno. | Foto: FC Strání

Vedení Strání o odložené utkání informovala fanoušky na sociálních sítích. „Soupeř nám volal ve čtvrtek s tím, že má marodku a že nejspíš nedá tým dohromady. Že by k nám dojel v sedmi nebo osmi lidech a utkání by nejspíše neodehrál nebo nedohrál. My jsme situaci probrali s kluky v pátek na tréninku a nakonec se rozhodli vyhovět Havřicím a zápas odložit na šestého listopadu. Chceme hrát fotbal a nemáme v úmyslu dělat naschvály a vyhrávat kontumačně,“ prohlásil trenér Strání B Pavel Bruštík.