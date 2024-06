„Jsem rád, že jsme náš předsezonní cíl dotáhli do zdárného konce a po roce se vracíme zpátky do přeboru,“ říká předseda Havřic Pavel Slavíček.

„Nebylo to úplně jednoduché. Brzy jsme zjistili, že i v této soutěži jsou velmi kvalitní soupeři. Nikdo nám nedal nic zadarmo. Ale i když jsme po podzimu ztráceli dva body na Horní Němčí, jaro jsme zvládli excelentně a v předstihu slavíme,“ raduje se.

Havřičtí svoje prvenství stvrdili v nedělním šlágru právě proti Hornímu Němčí. V souboji dvou hlavních favoritů zvítězili 3:2 a mohli začít slavit.

Před posledním zápasem totiž mají v tabulce nedostižný sedmibodový náskok, první místo už partě kouče Josefa Helíska nikdo nevezme.

„Utkání bylo vyrovnané, napínavé až do konce. Byl to zápas na úrovni,“ tvrdí Slavíček. „Nevyšel nám začátek, hned v první minutě jsme inkasovali. Kluci se z toho ale otřepali a výsledek otočili. I když soupeř ještě srovnal na 2:2, přidali jsme třetí branku a utkání definitivně rozhodli,“ líčí.

Mařatice převzaly pohár, k postupu gratuloval starosta i vicemistr Evropy

Nedělní bitvu o první místo sledovaly téměř dvě stovky diváků. Po závěrečném hvizdu sudího Hutěčky slavili domácí fandové, postupně se k nim přidali i hráči.

Navlékli zelená mistrovská trika, sebe i trávník skrápěli připraveným šampaňským.

Šumivé víno se i večer pilo, hráči ale žízeň zaháněli hlavně pivem, půllitry prokládali slivovicí.

„Oslavy byly bouřlivé, dlouhé. Všichni kluci měli nahlášenou dovolenou, na hřišti byli do dvou do rána, pak přejížděli ještě do Uherského Brodu, kde pokračovali. Já šel ale o půl jedné spát, ráno jsem vstával do práce,“ přiznává s úsměvem Slavíček.

V Havřicích po loňském zklamání ze sestupu vládne nyní euforie, velká radost.

Tým zůstal takřka stejný. Kvůli zranění nehrál jenom Zdeněk Franc, mančaft naopak posílil Petr Těthal z Nivnice. Zkušený borec měl na postupu zásadní podíl.

Mužstvo táhl hlavně Miroslav Moštěk. Nejlepší střelec soutěže dosud zaznamenal 33 branek. Trenér Josef Helísek se mohl spolehnout i na další opory, všechny by měly pokračovat.

OP: Hluk B opět po roce slaví postup, Bánov sestupuje, trenér Jalubí končí

Končit kvůli vleklým zdravotním problémům bude Zdeněk Franc. Otazník visí nad Michalem Kusákem, který dává přednost hokeji, na ledě v bruslích své tělo tolik nezatěžuje. „Snad ho ještě přemluvíme,“ doufá Slavíček.

Tým chce v létě doplnit o tři hráče. Posily má vytipované, jejich jména z jasných důvodů tají. „Zatím není jistého, ale doufám, že příchody dotáhneme a mužstvo zkvalitníme,“ přeje si šéf klubu z Uherského Brodu.

Zatímco Mařatice chtějí i po postupu do přeboru hrát o první místo, bojovat o další postup, Havřice mají skromnější cíle. „Nám stačí klidný střed tabulky, abychom neměli starosti se sestupem,“ dodává Slavíček.