Ani pět vstřelených branek na hřišti soupeře jim k venkovní výhře nestačilo. Fotbalisté Strání B v Kněžpoli promrhali vedení 3:0, při divoké přestřelce padli 5:9 a v tabulce okresního přeboru Uherskohradišťska klesli na jedenácté místo. Obrat domácích řídil Dominik Hančík, jenž se v bláznivém duelu 22. kola blýskl čtyřmi góly.

Fotbalisté Strání B si v okresním přeboru divokou porážku (archivní snímek). | Foto: Deník/Libor Kopl

„Je neuvěřitelné, co se v Kněžpoli odehrálo,“ nechápal hrající asistent trenér Strání B Jakub Motola.

Zaskočení byli i další hosté, na podobný duel nepamatují. „Kdyby to skončilo 6:5, bylo by to lepší, ale takto je výsledek pro nás hrozivý. Pro diváky to byl na dobrém terénu super zápas, my odjíždíme s výpraskem,“ štve Motolu.

Naopak v Kněžpole se bouřlivě slavila divoká výhra. „Byli jsme produktivnější, proměnili většinu šancí. Opravdu nám tam spadlo skoro všechno. Hosté ale hráli dobře, útočili. Využili jsme ale jejich mezer v obraně,“ uvedl domácí trenér Radim Palčík.

Okresní přebor, 22. kolo -

TJ SOKOL KNĚŽPOLE – FC STRÁNÍ B 9:5 (3:3)

Branky: 40., 60., 76. a 80. Dominik Hančík, 30. Mário Belák, 42. Roman Šimík, 70. Tomáš Flíbor, 85. Adam Krojzl, 88. Miroslav Křen - 3. a 63. Ondřej Kolaja, 21. a 22. Patrik Frühauf, 74. Jakub Motola z penalty. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 49.

Hostům citelně scházel stoper Miklovič. Na jaře na něj nastoupili podruhé a znovu prohráli. „Bez něj máme problémy, je to naše velká opora zadních řad,“ upozorňuje Motola.

I tak Strání vyšel začátek, ve 22. minutě po brankách Kolaji a Frühaufa vedlo už 3:0.

„Pro nás to byla ledová sprcha, protože jsme nečekali, že bychom mohli se Stráním B prohrát,“ přiznává Palčík.

Jeho tým se ale neuvěřitelně zvedl a po přeskupení řad a výměně pozic ztrátu ještě do přestávky dohnal a skóre srovnal na 3:3.

„Hned v úvodu druhé půle jsme šli sice znovu do vedení, ale po minutě jsme z následujícího rohu dostali gól na 4:4. Na to nejde nic říct. Pak inkasujeme branku na 5:4. Pak sice ještě vyrovnáme, ale závěr vůbec nezvládáme,“ nechápal Motola.

„Co se domácí dostali k naší brance, z toho byl gól. Opravdu jsme inkasovali branku snad z každého jejich útoku,“ kroutí hlavou.

Kněžpole na konci střetnutí málem načepovali soupeři desítku, hosté ale potupě nakonec unikli. „Ve druhé půli jsme soupeře přetlačili,“ těší Palčíka.

Jeho parta je v okresním přeboru čtvrtá.