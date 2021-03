„Vedení FAČR nás ke konání valných hromad nabádá, vyřídilo výjimku, ale v této epidemiologické situaci je to zbytečně velké riziko. Navíc okresní volby máme dle nařízení stihnout do poloviny dubna, což dáme. Pokud se samozřejmě opět situace nezmění k horšímu,“ shodují se předsedové okresních fotbalových svazů.

Jedinou výjimkou je OFS Zlín. Zde do poslední chvíle zvažovali také třetí posun na dubnový termín, nakonec ale výkonný výbor udělal maximum pro to, aby valnou hromadu mohli uspořádat dnes od 16 hodin ve Zlíně.

„Ve spolupráci s Červeným křížem se nám podařilo zajistit to zásadní – testování na místě pár hodin před startem valné hromady, stejně jako požadovaný prostorný sál s požadovanými rozestupy. Očekáváme totiž okolo osmdesátky příchozích delegátů, funkcionářů a hostů,“ potvrdil Pavel Brímus, předseda OFS Zlín, ale také krajský šéf a člen VV FAČR.

Zdroj: Deník

Než Brímus termín potvrdil, společně se sekretářem obvolali zástupce všech klubů.

„Nemělo by smysl valnou hromadu svolávat, pokud by z jakýchkoliv důvodů již nyní většina svou účast odřekla. K řádnému uspořádání valné hromady je totiž potřeba nadpoloviční většina delegátů,“ upozornil šéf zlínské kopané.

„Snad se sejdeme a vše zdárně absolvujeme. V takovém počtu to není snadné,“ dodal Brímus.

Naopak po diskuzi se zástupci klubů sáhli po odkladu na duben ve všech zbylých okresech kraje. Na Vsetínsku se dokonce připravují na uspořádání ve venkovním prostředí – na některé z velkých fotbalových tribun.

„V dubnu by již měly být lepší klimatické podmínky, abychom v případě potřeby uspořádali valnou hromadu klidně venku, nebojíme se toho. Zde se může sejít až sto lidí a třeba se nebude muset testovat. Právě tato podmínka se jeví jako nejsložitěji splnitelná. Na naší vesnické úrovni,“ přiznal předseda OFS Vsetín Stanislav Volek.

„Nikoho jako za bolševika nechceme nutit, toto nemám v povaze,“ zdůraznil.

Hledat ideální venkovní místo se ještě vydat nebyl, ale představu již má.

„Šlo by to na některé z velkých tribun v okrese. Sice nic nemám vyjednáno, ale asi by připadala v úvahu ta, kde to znám nejlépe, kde jsem začínal s fotbalem – tedy ve Valašském Meziříčí. Nebo také v Rožnově či Viganticích. Všude by nám určitě s organizací pomohli,“ je optimistou předseda.

„Pokud to bude venku, tak nás to asi vyjde dráže. Normálně zajišťujeme chlebíčky s kávou. Nyní bychom museli přidat ještě kanystr čaje s rumem,“ směje se Volek a dodal.

„Epidemiologická situace není dobrá, navíc fotbal je pro nás všechny jen koníček. Každopádně všichni chceme tuto situaci co nejdříve vyřešit,“ potvrzuje šéf, v jehož okrese by měla o osudu nového vedení rozhodovat šedesátka delegátů.

Velký respekt z nemoci covid a vysoké riziko nákazy přimělo aktuálního šéfa OFS Kroměříž a také opětovného kandidáta na přední post Libora Kopčila se valné hromady osobně neúčastnit.

„Někdo nemá rozum! V současné epidemiologické situaci dle not vydaných nadřízenými svolám valnou hromadu, ale nezúčastním se jí! Patřím totiž do rizikové skupiny a nějaká volba mi v této nelehké době nestojí za to riziko,“ přiznává Libor Kopčil, stále ještě předseda OFS Kroměříž a jediný statutární zástupce.

„Nevím, kam se tak pořád spěchá. Pro nás je fotbal koníček, priority jsou jinde, zdraví je na prvním místě. Proč se scházet v nějakém sále v takovém počtu a podstupovat riziko nákazy,“ ptá se Kopčil.

Ve světle aktuálních informací má také radikální pohled na opětovné rozjetí fotbalových soutěží.

„Moc se tlačí na pilu. V létě po proočkování se můžeme všichni vrátit do normálního života. Kdyby bylo na mě, jarní část bych odpískal a soutěže anuloval. Po případném jarním uvolnění bych povolil společné tréninky a přáteláky, pořádně bychom se nachystali na novou sezonu. Včetně uskutečnění valných hromad,“ zdůraznil Kopčil.

Také Zlínský KFS podstoupil další z mnoha odkladů.

„Poněvadž již nyní známe další nové termíny našich okresních svazů a krajská valná hromada se nemůže konat dříve, než dva týdny po poslední okresní, aktuálním novým termínem pro Zlínský KFS je 28. duben. Dle aktuálního nařízení FAČR přitom musíme uspořádat volby do půlky května,“ upřesnil předseda KFS Pavel Brímus, který si proto umí po vzoru Vsetína představit i případné setkání pod širým nebem.

„Na nějaké velké tribuně. Snad už na konci dubna bude situace lepší,“ přeje si Pavel Brímus.

Termín voleb v kraji

OFS Zlín – 16. března ve Zlíně

OFS Vsetín – 8. dubna ve Vsetíně

OFS Uherské Hradiště – 13. dubna v Kunovicích

OFS Kroměříž – 13. dubna v Hulíně

KFS Zlín – 28. dubna ve Zlíně