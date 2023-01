„Zápas jsme začali velmi dobře, byli aktivní, dařila se nám mezihra a napadání. Nadějné akce jsme však nedotáhli do vyložené šance. Po změně stran jsme přeskupili řady, a i když jsme díky Aleně Pěčkové šli do vedení, tak jsme měli směrem dozadu dost hluchých míst. Vyrovnání padlo v samém závěru, místo pojištění na 2:0 se Györ dostal do brejkové situace a srovnal,” hodnotí duel kouč Slovácka Petr Vlachovský.

Jeho tým v první půli předváděl slušnou kombinační hru, ale mnoho šancí si nevypracoval. Stejně na tom byl i soupeř. Nebezpečná snad byla jenom šance Kocsán. Posilu z bundesligového Hoffenheimu však s přehledem vychytala gólmanka Slovácka Růžičková.

Celek z Uherského Hradiště udeřil v 55. minutě, kdy se prosadila Pěčková. „Následně se začaly objevovat u našeho týmu skulinky v obraně, kterých se snažila využít opět Petra Koscán, jejíž pokus po přihrávce Csilly Savanya zlikvidovala pozorná Růžičková,“ líčí Vlachovský.

Po pasu Cameron zase v zakončení selhala Siklér. Srovnat se podařilo hráčkám Györu až pět minut před koncem utkání, kdy po přihrávce Kernová pronikla Koscán do šestnáctky a střelou na vzdálenější tyč prostřelila Růžičkovou.

Další zápas sehrají fotbalisty Slovácka v pátek v Rakousku, kde se postaví St. Pöltenu.

Přípravný fotbal žen -

ETO FC GYÖR – 1.FC SLOVÁCKO 1:1 (0:0)

Branky: 85. Petra Koscán – 55. Alena Pěčková

Slovácko: Růžičková - Pěčková, Janků, Sedláčková, Trčková, Bláhová, Bayerová, Ferencová, Jonášová, Polášková, Střížová. Střídaly: Ohlídalová, Morávková, Žufánková. Trenér: Vlachovský.