„Jsme rádi, že to tak dopadlo. I kdyby trenér Vystrčil neodešel do Újezdce, asi bychom to řešili. Všichni jsme cítili, že po letech úspěšné spolupráce přišel čas na změnu. Mladé mužstvo potřebuje nový impulz, protože hlavně na jaře morálka byla taková volnější. Teď poznají něco jiného, starou školu, tak uvidíme, jak to bude fungovat,“ říká sekretář Nezdenic Libor Kolínek.