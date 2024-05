Vytoužené finále okresního poháru si na stadionu ligového Slovácka nezahrají, postup do vyšší třídy jim ale nikdo nesebral. Fotbalisté Mařatic v předstihu ovládli okresní soutěž Uherskohradišťska skupiny A, po nedělním domácím triumfu 6:1 nad druhými Mistřicemi mají v čele tabulky nedostižný desetibodový náskok.

Mařatice se do okresního přeboru vracejí po dlouhých deseti letech. „O postup se snažíme od té doby, co jsem se stal předsedou. Cíle máme každý rok ty nejvyšší. Jsem rád, že nám to konečně vyšlo. Vybudovali jsme silný mančaft, máme v kádru patnáct vyrovnaných kluků. I když se sestava prostřídá, není to poznat,“ vyzdvihuje šéf mařatického klubu Radomír Vlk.

Lídr soutěže se na nedělní šlágr důkladně nachystal. Zápas přesunul na odpoledne, nic nepodcenil. První poločas byl ještě vyrovnaný, skóre otevřel až ve 39. minutě Petřek.

Domácí se o přestávce uklidnili a po změně stran hlavního konkurenta zválcovali. Hned v úvodu druhé půle zvýšil Stašek, pak se trefil Houser a bylo hotovo.

Soupeře dvěma góly dorazil Mařák, triumf zpečetil v závěru Ižo. Debakl hostů mírnil Polášek.

Po vítězném zápase propukla obrovská euforie, začalo se slavit. „Za mě si to Mařatice zasloužily. Herně i výsledkově jsme byli nejlepší. Po celou sezonu jsme si šli za tímto cílem a bylo krásné vidět,jak si to všichni užívají,“ líčí Petr Chaloupka.

Zkušený stoper v minulosti pomohl k postupu dorostu Slovácké Slavie Uherské Hradiště, Mutěnicím, Spytihněvi, Osvětimanům, Otrokovicím, ve 42 letech po návratu k fotbalu zažil další úspěch.

„Měl jsem radost hlavně kvůli klukům jako jsou Martin Kalmus, Roman Mařák a další, co to zažívají poprvé. V Mařaticích se vytvořila silná parta, která táhla za jeden provaz,“ pronesl Chaloupka.

Známý obránce vyzdvihl i práci vedení klubu a trenéra Pavla Strakáče. „I on má velký podíl na postupu,“ zdůrazňuje.

Nedělní oslavy se poněkud protáhly. Nezapíjel se pouze triumf fotbalistů, ale i zlato českých hokejistů na domácím mistrovství světa.

„Euforie byla obrovská, sešlo to se to krásně. Z pověrčivosti jsme nic dopředu nechystali, o to spontánnější akce to byla. Byla do nádherná neděle, všichni si ji užili, byť možná někteří kluci měli v pondělí ráno menší mistrovskou kocovinu,“ usmívá se Vlk.

Vedení klubu z pověrčivosti nechystalo trika ani šampaňské. „Nemám to plánování rád. Dokud to není jasné, tak to neřeším,“ tvrdí Vlk.

V Mařaticích po jednoznačném triumfu vytáhli demižon slivovice, kterou zapíjeli pivem, a v televizi sledovali hokejové finále. Bavili se náramně.

Další oslavy v plánu nejsou. „Necháme si to na konec sezony, až dostaneme pohár,“ říká Vlk.

Mařatice letošní sezonu zvládly skvěle. I když na začátku remizovaly s Březolupy 3:3 a body ztratily i v Uherském Ostrohu, postupně se rozjely.

Klíčem k úspěchu byl vydřený triumf ve Vážanech, kde na začátku dubna zvítězily gólem Sklenáře z poloviny hřiště 1:0. Od té doby neztratily ani bod a pronásledovatelům odskočily. Jasno je už tři kola před koncem.

„Pokud bychom ve Vážanech zaváhali, bylo by to víc napínavé,“ myslí si Vlk.

„Tam jsme to měli nahnuté. Podmínky byly těžké. Trápil nás nejenom silný vítr, ale i vysoká tráva, špatné hřiště. Herně nám to nešlo, ale zvládli jsme to a pak už to jelo,“ říká.

Svoji pohodu celek z Uherského Hradiště demonstroval i proti Mistřicím. Výhra 6:1 jasně dokázala, že do okresního přeboru patří.

Mařatice ale nechtějí být ve vyšší soutěži do poštu. „Vím, že se mi to může vrátit, ale fotbal dělám proto, abych v něm něco dokázal. I příští rok budeme chtít soutěž vyhrát, postoupit,“ tvrdí známý funkcionář.

„Třeba to vyjde, půjdeme do kraje, ale taky můžeme být dvanáctí nebo čtrnáctí. Mužstvu ale věřím. Tým máme dobře poskládaný, delší dobu je pohromadě. Nemáme se čeho bát,“ ví dobře Vlk.

Vedení klubu žádné velké změny neplánuje. Tým zůstane stejný, doplní jej hlavně kluci, co vychází z dorostu. „Máme i někoho vyhlédnutého. Uvidíme, zda se nám to podaří dotáhnout,“ uvedl.

Mařatice chtějí sezonu dohrát bez jediné porážky. Jediné, co mrzí, je vyřazení ve čtvrtfinále poháru s Huštěnovicemi. Stopku jim vystavily pokutové kopy,

„Chtěli jsme si zahrát na stadionu Slovácka, získat double, alespoň ale máme motivaci pro další ročník,“ dodává Vlk.