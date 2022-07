„Trošku jsme s tím počítali. Všem je kolem osmatřiceti let. Jenom u Tomáše jsme si mysleli, že ještě rok vydrží, ale slíbil, že pokud budeme potřebovat, tak nám ještě vypomůže,“ uvedl předseda SK Jalubí Roman Šilc.

Trenér Filip Grebeníček věří, že nově příchozí dokáží mazáky nahradit. „Kluci z Jankovic mají zkušenosti z I. B třídy,“ připomíná.

Zatímco s Martinem Večeřou počítá do útoku a Tomáš Večeřa bude vypomáhat ve středu zálohy, s Čagánkem počítá na netradiční posty krajního obránce, kde nastupoval loučící se Hejda.

Jinak úspěšná parta zůstává pohromadě. Příchody dalších hráčů už v plánu nejsou, byť Grebeníček by se posílení úplně nebránil. „Rádi bychom kádr malinko doplnili, ale není to úplně prioritou. Na to, že hrajeme okresní přebor, máme stabilní osmnáctičlenný kádr, který nám mohou některé týmy závidět,“ myslí si.

Jalubí bude sice v přeboru nováčkem, ale soupeři s ním musí počítat. Do sezony půjde s pokorou, ale i očekáváním. „Loni jsme si v poháru ověřili, že se můžeme měřit i se silnějšími týmy. Víme však, že motivace na jeden zápas je úplně jiná než na dlouhodobou soutěž,“ uvedl dvaatřicetiletý kouč.

Podívejte se: Jalubí při oslavách otočilo zápas se Slováckem, dorazil i Kerbr

Grebeníčkův tým po postupu čekají souboje s Babicemi, Huštěnovicemi, Nedakomnicemi či Traplicemi, které se spojily s Jankovicemi.

„Máme to sice malinko dál než jenom před kopec, ale až na pár celků z Uherskobrodska nám čeká hodně derby. Prestiž tam bude, atraktivní zápasy pro diváky taky,“ míní.

Fotbalisté Jalubí kvůli sobotním oslavám začali s letní přípravou už ve čtvrtek. Trénovat budou dvakrát týdně. Formu otestují proti Buchlovicím, pak už je čeká pohárový duel v Hluku s béčkem Spartaku a mistrovské duely.

Fanoušky na další ročník navnadili obratem proti bývalým hráčům Slovácka, které i díky hattricku Blahy přehráli 6:2. Dva góly si dali hosté sami, jednou se trefil Martin Večeřa.

„Nevěděli jsme, kdo k nám přijede, proto jsme to nijak neřešili. Soupeře jsme ale nechtěli šetřit. Utkání jsme brali se vší vážností. Jsem rád, že jsme to takto zvládli,“ dodal Grebeníček.