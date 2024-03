Jeho tým odstartoval zimní přípravu poslední týden v lednu. Schází se dvakrát týdně, všechny tréninky absolvoval venku.

„V pátek byly většinou výběhy a pak hra na malé umělce, kde je ale kluzký povrch, takže to nebylo ideální, ale pokud se dalo, tak jsme v neděli dopoledne byli na hřišti, našli si kousek přírodní trávy“ hlásí.

Fotbalisté Huštěnovic za sebou mají třídenní soustředění na Břestku, formu budou ladit v závěrečném nedělním duelu s Petrovem. O dějišti utkání se ještě rozhodne.

„Záleží na počasí. Pokud bude sluníčko a dobrý terén, měli bychom hrát doma, jinak máme domluvenou umělku ve Strážnici,“ říká Šimon.

Huštěnovice odstartují druhou polovinu sezony v neděli 17. března, kdy se v rámci čtvrtfinále okresního poháru představí v Mařaticích. „Chceme jít až do finále,“ přiznává zkušený kouč.

Podobné cíle mají o další týmy. V okresním přeboru jsou Hlúpik a spol. třetí, na vedoucí Nedakonice ztrácejí po podzimu sedm bodů. I když se manko dá stáhnout, v Huštěnovicích na postup do I. B třídy nemyslí. „Za celou dobu, co jsem v klubu, jsme se o něm nebavili,“ tvrdí Šimon.

Kádr zůstal úplně stejný. Žádná nová tvář se v kabině neobjevila, nikdo ani neskončil. „Pokračujeme ve stávajícím složení,“ přitakává kouč.

Počítat nemůže jenom s Otrusiníkem, bývalého hráče Nivnice čeká operace kolena.

Jinak Huštěnovice žádnou posilu neshání, sezonu dohraje ve stávajícím složení.

Šanci v zimní přípravě dostali i dva dorostenci, postupně by jich mělo být v mužích víc. „Nyní to až tolik nejde, protože v dorostu jsou kluci od čtrnácti do šestnácti let. Mají na to čas,“ ví dobře Šimon.

Huštěnovice vstoupí do okresního přeboru šlágrem, protože hned v prvním jarním kole vyzvou vedoucí Nedakonice.