Fotbal v Sadech, který si v sobotu 24. června připomíná významné výročí šedesáti let, nekončí. Slovácko C bude hrát okresní přebor Uherskohradišťska i v nadcházející sezoně.

Fotbalisté Slovácka C hrají okresní přebor Uherskohradišťska. | Foto: 1. FC Slovácko C

Tým nově povede Roman Svoboda. Osmačtyřicetiletý trenér, který posledních deset let vedl mládež v sousedních Kunovicích, se od léta vrací domů. V Sadech se pokusí pozvednout Slovácko C.

„I když se začali šířit informace, že mužstvo po této sezóně končí, nakonec jsme se rozhodli jinak. Jelikož mi situace není lhostejná, hrával jsem tady, rozhodl jsem se pomoci. Pomůže mi s tím hlavně Aleš Bahula, ale i další kluci, které jsem oslovil. Aleš se po mnoha letech vrátil zpět domů do Sadů, a tak trochu mě do toho „uvrtal“. Chtěl bych nějakým způsobem mužstvo pozvednout a postupem času i omladit. Uvidíme, jak se mi to podaří. Chci, aby to bylo o dobrém kolektivu, ten je základem všeho,“ ví dobře Svoboda.

Program oslav 60 let fotbalu v Sadech, sobota 24. června

14.00: Old Stars Derfla nad 35 let – TEAM Starobrno

16.30: 1. FC Slovácko C – Bývalí hráči Slovácké Slavie Uherské Hradiště

Tým ze Sadů ve druhé polovině sezony trápily absence, neustálé omluvenky. Slovácko C často šlo do utkání v oslabené sestavě, bez náhradníků. I kvůli tomu poztrácelo spoustu bodů.

V závěru sezony se ale dalo do kupy. Vyhrálo poslední čtyři duely a v tabulce poskočilo na sedmé místo. „Snad jsou problémy zažehnány,“ doufá nejen Svoboda.

V létě tým jistě projde obměnou. „Nějaké posily řešíme. Podařilo se mi sehnat a domluvit nějaké kluky, takže bychom měli být ve větším počtu. Kluky ten fotbal musí hlavně bavit,“ ví dobře.

Jména nových akvizic zatím prozradit nechce, v Sadech ale žádné velké ambice nemají. „Mančaft chceme hlavně stabilizovat. Až čas ukáže, na co bude mužstvo mít.

Nikam výš se neženeme. Chceme hrát v první polovině tabulky bez sestupových starostí,“ říká.

V Sadech se v minulosti nejvýš hrála I. A třída. Největší úspěchy si bývalí hráči a fanoušci jistě rádi připomenou i v sobotu 24. června, kdy se sejdou na hřišti, aby společně oslavili významné výročí šedesáti let od založení klubu.

Diváci uvidí hned dva zápasy. V tom prvním se představí Old Stars Derfla nad 35 let, která vyzve TEAM Starobrno.

„Hosty dává dohromady náš bývalý spoluhráč Svatopluk Vrzala, který tam pracuje. Byli u nás již před deseti lety a moc se jim u nás líbilo,“ upozorňuje Svoboda.

V hlavním duelu Slovácko C vyzve bývalé hráče Slovácké Slavie Uherské Hradiště.

Součástí oslav bude také autogramiáda hráčů prvoligového Slovácka. Malí návštěvníci se mohou vyřádit na skákacím hradu, program svým vystoupením zpestří mužský pěvecký sbor JMF Derfla. K tanci a poslechu zahrají Kabrňáci.

„Občerstvení a bohatá tombola zajištěni,“ zvou pořadatelé.