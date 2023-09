Fotbal na Slovácku dostal obrovskou ránu, přišel o mimořádnou osobnost. V úterý 5. září zemřel člen výkonného výboru OFS Uherské Hradiště a předseda Komise mládeže Pavel Franěk. Rodákovi z Uherského Ostrohu bylo 67 let.

Pavel Franěk, člen výkonného výboru a předseda Komise mládeže OFS Uherské Hradiště, v úterý 5. září zemřel. | Foto: Deník/Libor Kopl

Zpráva o úmrtí bývalého trenéra mládeže Slovácka zasáhla všechny kolegy i kamarády.

„Pro Okresní fotbalový svaz je to velká rána. Pavel Franěk totiž patřil k jeho největším tahounům. Hlavně jeho práce s mládeží je v tuto chvíli nenahraditelná. Pro všechny z nás je to obrovská ztráta. Je nám to samozřejmě moc líto,“ prohlásil šéf OFS Uherské Hradiště František Miko.

Kdo Fraňka ve výkonném výboru nebo na pozici předsedy Komise mládeže nahradí, není v tuto chvíli jisté. „Zatím nebudeme dělat žádné unáhlené závěry či změny. Pavlovu práci si rozdělíme ve výkonném výboru i další členové Komise mládeže, i když nahradit ho bude takřka nemožné,“ ví Miko.

Dorostenci Slovácka gólem Koska zdolali Jihlavu a slaví první výhru sezony

Franěk bude chybět také Aleši Zlínskému, který na kolegu jenom tak nezapomene.

„Je mi to moc líto. Pavel byl super chlap. Znám ho od svých patnácti let, kdy mě vedl v dorostu Slovácké Slavie. Vždycky to byl férový a perfektní chlap. Naposledy jsme se viděli při finále okresního poháru, který měl celý na starosti,“ prohlásil místopředseda OFS Uherské Hradiště a taky trenér Hluku.

Franěk je rodákem z Uherského Ostrohu, ale většinu života strávil v Uherském Hradišti. Bydlel ve Štěpnicích, působil ve Slovácké Slavii, později ve Slovácku.

Nejprve jako hráč, později i jako trenér mládeže. Vedl žáky, dorost i mužské béčko.

„S kluky to uměl, měl s nimi výborné výsledky,“ vyzdvihuje Miko.

Poslední rozloučení se zesnulým funkcionářem se uskuteční ve čtvrtek 7. září ve 13.00 ve smuteční síni ve Starém Městě.