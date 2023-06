Žáci Prakšic a Pašovic ovládli páteční finále Poháru OFS Uherské Hradiště, na stadionu ligového Slovácka Auto Ravira cup 2023 porazili Topolnou 3:0.

Brankář žáků Topolné Filip Bernatík po finále okresního poháru | Video: Libor Kopl

Svěřenci trenérů Hladiše, Ďurici a Šimuniho byli po celé utkání lepší a svoji převahu vyjádřili třemi brankami po změně stran. Skóre z pokutového kopu otevřel kapitán Tomáš Dlapa, pak se z dálky parádně trefil Václav Gajdušek a zasloužený triumf pašovických mladík korunoval chvíli před koncem Jakub Langer.

„Mám velkou radost. Kluci to zvládli úplně perfektně. Hráli to, co jsme si řekli. Myslím, že soupeře nepustili do jediné šanci,“ těší hlavního prakšického kouče Radima Hladiše.

Snaživou Topolnou od větší porážky uchránil brankář Filip Bernatík. Nejlepší hráč poraženého týmu zneškodnil další šance soupeře.

Finále Pohár OFS žáků, Auto Ravira cup 2023 -

TJ TOPOLNÁ – TJ SOKOL PRAKŠICE-PAŠOVICE 3:0 (0:0)

Branky: 38. Tomáš Dlapa z penalty, 49. Václav Gajdušek, 57. Jakub Langer. Rozhodčí: Řihák - Kubíček, Korolovych (Fišera). Diváci: 472.

„Musím pogratulovat soupeři, který byl lepší,“ uznal sportovně trenér Topolné Tomáš Mikulka.

„Nám se bohužel hned v 5. minutě zranil útočník, pak už jsme neměli na koho hrát. Kluky máme posbírány z okolních vesnic. Snažili se, ale na výhru to nestačilo,“ přidal smutně.

Prakšice měly od úvodu střetnutí herně navrch, v první půli se ale střelecky neprosadily. „Je pravda, že na gól jsme čekali poměrně dlouho,“ souhlasí Hladiš. „Bohužel jsme trefovali brankáře nebo míjely branku. Druhý poločas už jsme ale zvládli dobře,“ lebedil si kouč vítězů.

Trenér žáků Prakšic - Pašovic Radim Hladiš

Zdroj: Libor Kopl

Největší šance měl kapitán Dlapa, který se prosadil až ve druhém poločase z penalty.

Topolná po inkasovaném gólu odpadla, po změně stran už nedokázala čelit fyzicky zdatnějšímu protivníkovi, které měl v sestavě výraznější individuality, lepší hráče.

Pro oba týmy bylo ale pátečný utkání velkým svátkem. Mladíci z Prakšic kvůli utkání přijeli o něco dříve ze školního výletu v Praze. „Kluci byli úplně natěšení, když se dozvěděli, že se bude hrát na stadionu Slovácka,“ přiznal s úsměvem trenér Hladiš.

Trenér žáků Topolné Tomáš Mikulka

Zdroj: Libor Kopl

Kouč Topolné Mikulka měl po porážce slzy v očích, tak moc byl dojatý. „I když jsme prohráli, utkání hodnotím pozitivně. Pro nás byl úspěch, že jsme se sem dostali,“ ví dobře.

Oba žákovští finalisté spěchali z Uherského Hradiště domů. Slavilo se v Polešovicích i Topolné. Poražení měli slíbenou pizzu a kofolu, v Prakšicích se rovněž pila limonáda, jenom trenéři mohli pivo. „I tak si to všichni užijeme,“ shodovali se aktéři.