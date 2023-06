Jdou po stopách Jalubí. Také fotbalisté Hluku B po triumfu v okresní soutěži skupině A zvládli i finále Poháru OFS Uherské Hradiště Jarošovský pivovar, když na stadionu ligového Slovácka převálcovali Horní Němčí 8:2 a slaví double.

Kapitán Hluku B Petr Kuřina | Video: Libor Kopl

Hlučané si na cennou trofej sáhli opět po šesti letech. V roce 2017 zničili Babice 5:0, v pátek večer smázli Horní Němčí. U obou vítězství byl kapitán Petr Kuřina a Jan Machala. Zbytek týmu se proměnil, radost a euforie byly stejné.

„Pocity jsou nádherné. Byl to nejdůležitější zápas sezony a my ho zvládli skvěle. Výsledek je jasný, byť jsem to takovéto nečekal,“ uvedl trenér Hluku B Štěpán Jurásek.

Finále Poháru OFS Uherské Hradiště Jarošovský pivovar 2023

TJ SOKOL HORNÍ NĚMČÍ - SK SPARTAK HLUK B 2:8 (0:4)

Branky: 54. a 56. Josef Zámečník – 47., 64. a 78. David Zlínský, 2. a 70. Roman Martiš, 11. Martin Zalubil, 25. David Matejka, 35. Pavel Kryl. Rozhodčí: Korolovych - Kubíček, Řihák (Svoboda). Žlutá karta: J. Gášek (Hluk). Diváci: 1234.

Rezerva Spartaku o víkendu slavila triumf v okresní soutěži, postup do přeboru, v pátek večer zase zapíjela pohár. „Budeme na hřišti, kde máme připraveno pohoštění. Slavit budeme až do rána,“ plánoval Jurásek.

O víkendu skončil v potoce Okluky, ve vodě se rochnil s pohárem, teď prý zůstane nohama na zemi, do mokrých radovánek se pouště nebude. „Je zima,“ usmíval se.

Hattrickem se před více než dvanácti sty diváky blýskl střídající David Zlínský.

„Domluva byla taková, že jednoho dorostence nasadíme od první minuty, druhého tam dáme po přestávce. Matejka se Zlínským celkem vstřelili čtyři góly, mohli jich dát klidně víc,“ říká Jurásek.

Hotovo ale bylo už před příchodem syna místopředsedy OFS Uherského Hradiště na trávník. Béčko Spartaku totiž na soupeře vletělo, rychle dalo gól a půl hodině vedlo 3:0.

„První branka nás uklidnila. Kdybychom prohrávali, bylo bychom asi nervózní, ale takto jsme měli utkání pod kontrolou,“ uvedl Jurásek.

„Je vidět, že naše áčková soutěž je lepší než béčková, což se potvrdilo. Nečekal jsem ale, že jim dáme osmičku,“ přidal kouč šampionů.

Podle diváků i odborníků by se rezerva Spartaku neztratila ani v I. B třídě. Tak kvalitní mančaft má.

„Je to možné. Před čtyřmi lety jsme v přípravě porazili Vlčnov, i teď bychom si na ně věřili,“ uvedl Jurásek.

Duel se dohrával v exhibičním tempu. Diváci se bavili, štamprle se nalévali dokonce na lavičce náhradníků, až pořadatelé museli rozdivočené členy početného realizačního týmu Spartaku brzdit.

Hlučané na chvíli znervózněli jenom po slepených brankách kanonýra Zámečníka, který snížil z 0:5 na 2:5. „Ale pak jsme přidali další branky a bylo hotovo,“ poznamenal Jurásek.

Útočník Hluku B David Zlínský po finále poháru

Zdroj: Libor Kopl

Zatímco hráči Spartaku si zbytek duelu náležitě užili, borcům z Horního Němčí finálová účast poněkud zhořkla.

Takovou dardu si za celou pohárovou jízdu rozhodně nezasloužili.

„Jsem velmi zklamaný. Výsledek je pro nás hodně smutný. Byl to rozdíl tří tříd. Soupeř nás přejel jako namydlený blesk,“ uznal kouč Sokola Roman Leitner.

Zatímco bývalý ligový fotbalista na podobných stadionech v minulosti nastupoval pravidelně, na jeho svěřence prostředí arény Slovácka dolehlo.

„Nevím, jestli jsme se v úvodu střetnutí ještě koukali po tribunách a nevěřili vlastním očím, kde hrajeme, ale připadalo mi, že se kluci z toho pos.ali.“ prohlásil někdejší obránce Liberce.

Na svěřence byl po nepovedené druhé půli pořádně naštvaný, taky na ně o přestávce zvýšil v šatně hlas. „Věděli jsme, že soupeř má rychlé kraje, přesto jsme si na ně nedali pozor. Druhá půle už byla o něčem jiném. Kluci to odmakali, a i když jsme zase dostali čtyři góly, dva jsme dali a bylo to od nás daleko lepší,“ uvedl Leitner.

Pro Horní Němčí bylo finále velkým svátkem. V hledišti mělo hlasitější fandy i mírně navrch, i po debaklu si vyslechlo potlesk.

„Důležité bylo, že si to kluci užili. Pár z nich si tady už nikdy nezahraje,“ ví dobře nejen Leitner.

Také poražení spěchali domů, rozebírat nevšední duel, vstřebávat zážitky. „Posedíme se, probereme to. V neděli nás ale čeká další zápas,“ připomíná Leitner.

Kapitán fotbalistů Horního Němčí Marek Tureček po finále poháru

Zdroj: Libor Kopl