Trefa kapitána Filipa Lapčíka ze 72. minuty rozhodla páteční dorostenecké finále Poháru OFS Uherské Hradiště. Polešovice na Městském stadionu v Uherském Hradišti po velkém boji zdolaly Hradčovice 1:0 a společně s fanoušky si vychutnávaly cenný triumf.

Kapitán dorostu Polešovic Filip Lapčík po finále poháru | Video: Libor Kopl

„Všichni máme velkou radost, ale ještě jsme to nepobrali,“ říká s úsměvem trenér vítězů Vlastimil Bačák.

Tým vedl společně s Miroslavem Hlahůlkem a klubovým šéfem Tomášem Bartošíkem.

Druhý tým okresního přeboru Uherskohradišťska se proti rivalovi ze stejné třídy pořádně nadřel.

Finále Pohár OFS dorostu

1. FC POLEŠOVICE – TJ SOKOL HRADČOVICE 1:0 (0:0)

Branka: 72. Filip Lapčík. Rozhodčí: Fišera – Řihák, Kubíček. Diváci: 569.

„Zápas se pro nás nevyvíjel dobře,“ připouští Bačák. „Nehráli jsme dobře. Kluci byli nedisciplinovaní, nedali do toho toho všechno. Zachránil nás brankář. Bylo štěstí, že jsme na konci dali gól a neinkasovali. Soupeř byl totiž více na balonu a lépe kombinoval,“ přidává.

Nejen polešovické mladíky pohltila atmosféra ligového stadionu Slovácka. „Mělo to určitě vliv. Nervozita se na jejich výkonu projevila,“ souhlasí Bačák.

První půle byla vyrovnaná. Jako první zahrozily Polešovice. Kapitán Lapčík šel sám na brankáře Šrámka, ale mířil jenom do břevna. Konstrukce branky na druhé straně pomohla i polešovickému gólmanovi Bačákovi, který ve 30. minutě bravurně lapil i dorážku.

Trenér dorostu Polešovic Vlastimil Bačák

Zdroj: Libor Kopl

Také druhé půle byla vyrovnaná, bez velkých šancí. Hrozily oba týmy, které chtěly strhnout vítězství na svoji stranu.

Šťastnější nakonec byly Polešovice. Průnik Ficka ještě gólem neskončil, kapitán Lapčík se ale prosadil a „Uragán“ už vedení nepustil.

Dramatický závěr poznamenalo zranění hostujícího Staška, který inkasoval v pokutovém území Polešovic tvrdý úder do hlavy a s podezřením na otřes mozku musel do nemocnice.

Neužil si tak se svými spoluhráči závěrečný ceremoniál, předávání medailí.

Finále Poháru OFS žáků: Prakšice si poradily s Topolnou, skórovaly ve druhé půli

Hradčovice za svůj výkon sklidily zasloužený potlesk. Chválil je i zaskakující trenér Pavel Řihák. Mladý asistent ve finále zaskakoval za hlavního kouče Michala Kroču, který byl v Německu.

„Je škoda, že jsme to nedokázali vyhrát. Dneska jsme na to měli. Kluci bojovali, dali do toho všechno. Soupeře i přehráli, ale nedali jsme žádný gól, což rozhodlo. Měli jsme šance, nastřelili břevno,“ povzdechl si Řihák.

Oba týmy šly po zápase slavit. „Nemůžeme říkat kde, aby nás někdo nepřijel zkontrolovat,“ dodal s úsměvem Bačák.