Větší radost měli po jednoznačné výhře 7:1 samozřejmě příznivci Jalubí odění do speciálně vyrobených bílých trik, fandové Stříbrnic se zase navlékli do červené. Společně pak dodali zápasu skvělou kulisu, hráče vyburcovali k maximálnímu výkonu.

„Lepší atmosféru jsme si nemohli přát. Fanoušci byli úžasní. Nejen za dnešní zápas jim patří velký dík. Výhru si zasloužili stejně jako my,“ míní kapitán Jalubí Zdeněk Trefilík.

Zahrát si na stadionu ligového Slovácka byl pro všechny borce z nejnižší soutěže životní zážitek.

„V našich řadách to zažili tři kluci. Kromě Tomáše Gajdoruse a Davida Blahy, kteří pohár vyhráli s Uherským Ostrohem, respektive s Jarošovem, si tady před čtyřmi lety coby žák zahrál Matěj Gajdošík. Pro ostatní kluky to bylo dlouho nepředstavitelné. Týden nebo dva před samotným zápasem to pro nás bylo hrozně těžké, protože jsme v podstatě nic jiného neřešili. Jsme rádi, že už je to za námi,“ uvedl kouč vítězů Filip Grebeníček.

Podívejte se: Hotovo za dvacet minut. Fotbalisté Jalubí ovládli okresní pohár

David Blaha ozdobil svůj druhý finálový start dvěma brankami, stejně jako před lety v dresu Jarošova zvedl nad hlavou cennou trofej. „Je to fantazie. Atmosféra byla super. Je to odměna za celou sezonu, za tu dřinu,“ říká sedmadvacetiletý forvard Jalubí.

Zápas si užil i střelec jediné stříbrnické branky Lukáš Krsička. Ten byl sice na straně poražených, ale i přes debakl si za nějaký čas na finálový duel moc rád vzpomene. „Pro mě je to něco neuvěřitelného. Tolik fanoušků v životě na zápase Stříbrnic nebylo. Atmosféra byla krásná. Jsem moc rád, že jsem mohl být u toho,“ vyznal se bratr šéfa klubu.

Fanoušci se na utkání pečlivě připravili. Přišli odění do klubových barev, vytáhli bubny, trubky, transparenty, prostě se bavili. Žádné výtržnosti, excesy, prostě pohoda. „Chyběli jenom těžkooděnci s vlčáky,“ dodal s úsměvem jeden z pořadatelů.

Ne, policie opravdu nebyla na stadionu potřeba.