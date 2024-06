Mohli mít úplný klid, ale z okresního přeboru už nespadnou. Fotbalisté Ostrožské Lhoty v domácí páteční dohrávce 24. kola remizovali se Stráním B 2:2 a odskočili dvanáctému Kněžpole na rozdíl šesti bodů.

Fotbalisté Ostrožské Lhoty remizovali se Stráním B 2:2 | Video: Libor Kopl

Domácím k výhře nestačily ani dva góly Tomáše Fantury. Za hosty se v první půli náramně trefil Jan Gabriš, v 83. minutě pak srovnal Dominik Eliáš.

„Remíza je zasloužená,“ míní kouč Ostrožské Lhoty Richard Dominik. „Bod nám přinesl klid pro zbytek sezony, záchranu v okresním přeboru,“ předpokládá.

Také soupeř nerozhodný výsledek bral. „Bod bereme. Výkon nebyl dobrý,“ uvedl kouč Strání B Václav Havlík.

Okresní přebor, dohrávka 24. kola -

SK OSTROŽSKÁ LHOTA – FC STRÁNÍ B 2:2 (1:1)

Branky: 32. a 76. Tomáš Fantura - 15. Jan Gabriš, 83. Dominik Eliáš. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 150.

I když měl k předvedené hře oprávněné výhry, s přístupem byl spokojený. „Musím ocenit, že to kluci ani po druhé inkasované brance nevzdali a bojovali až do konce,“ těší Havlíka.

Jinak diváci v Ostrožské Lhotě žádné extra představení neviděli. Hrálo se spíše mezi šestnáctkami, s pár šancemi na každé straně.

Na výkonu domácího týmu se podepsaly absence Machaly a Erika Pešíka, navíc krajní bek Beňo skončil už po pár minutách. „Má problémy s patami,“ vysvětlil Dominik.

Machala si vzal alespoň praporek, utkání s přehledem odmával. Spoluhráčům ale v poli scházel.

Roli ofenzivního vůdce převzal Fantura. Jediný střelec z pohárového finále má na konci sezony skvělou formu.

O pohár Bílých Karpat zabojuje na Lapači osm týmů fotbalových benjamínků

Zkušený útočník nejprve ve 32. minutě odpověděl na vedoucí branku Gabriše, jenž se parádně trefil patou, čtvrt hodiny před koncem pak po rohovém kopu Matušíka otočil výsledek na 2:1.

Fantura mohl dát i více branek. V prvním poločase se blýskl povedenou ranou, kterou gólman Zámečník kryl. V zakončení neuspěl ani Radoch.

Na druhé straně měli slušné příležitosti Frühauf s Pavlušem, Gál ale spoluhráče podržel.

„I když jsme měli nějaké šance, hra celkově od nás nebyla dobrá. Byli jsme zbytečně zbrklí,“ uvedl Havlík.

I přesto hosté dokázali v závěru odvrátit porážku, po křídelní akci a přihrávce pod sebe udeřil Eliáš.

Lhoťané mohli litovat sportovního gesta Daniela Štergenicha. Zkušený středopolař totiž změnil verdikt sudího Hurába. Přiznal se, že míč do zámezí poslal on a ne soupeř, který místo toho, aby se bránil rohovém kopu, zahrál odkop do branky.

Z následné akce pak skóroval.

„Kluky nabádám k tomu, abychom měli k soupeři respekt. Pokut to tak bylo, je správně, že se Dan přiznal,“ chválí svěřence Dominik.

Problém viděl jinde. „Měli jsme brejk zachytit. Pokud jsme nestíhali, mělo dojít k přerušení hry zatažením někdy na polovině,“ má jasno domácí kouč.

Chvíli před koncem mohl rozhodnout Martyčák, ve výhodné pozici pálil vedle. Strání ale taky hrozilo, bylo nebezpečné až do konce

„Bohužel jsme zase propadli v některých individuálních činnostech, které musím do kluků dostat. Je velká škoda, že když když dáme čtvrt hodiny před konc gól na 2:1, nedokážeme závěr uhrát lépe. Třeba hlavou a chytrostí. Hráče na to máme, ale v zápase to nedokážou prodat,“ štve Dominika.

Jeho tým se doma představí už v neděli, kdy vyzve Slovácko C. Béčko Strání na Zelničkách přivítá Nezdenice.