„Jsem rád, že se nám teď daří herně i výsledkově. A když k tomu můžu trochu přispět, tak to potěší,“ říká skromně třiatřicetiletý fotbalista.

Červinka patří k nejlepším kanonýrům soutěže, individuální statistiky si ale nevede, tabulku střelců nesleduje.

I když v žádné sezoně nejlepším střelcem nebyl, není to pro něj priorita. „Hlavně ať se daří týmu,“ přeje si.

Mistřice zatím neskutečně šlapou. Všechny zápasy vyhrály naprosto suverénně, po čtyřech odehraných duelech mají na kontě dvanáct bodů při celkovém skóre 30:3.

„Máme dobře poskládané mužstvo a dobrou partu v kabině,“ vyzdvihuje Červinka. „V týmu máme zastoupeny všechny generace. Je v něm hodně mladých kluků, které doplňují zkušenější hráči. Navíc se nám v létě podařilo mužstvo posílit o další hráče, což se také odráží na výsledcích týmu,“ přibližuje.

Mistřicím loni postup těsně unikl, když je v jarním finiši zválcovaly Mařatice, letos už jsou hlavním kandidátem na vítězství v nejnižší soutěži.

„Určitě bychom chtěli postoupit, ale je teprve začátek soutěže,“ krotí euforii jeden z tahounů.

„Musíme dál jít zápas od zápasu. A pokud budeme i nadále vyhrávat, třeba se nám podaří postoupit,“ věří.

Svoji sílu a pohodu Mistřičtí demonstrovali i v neděli, kdy na vlastním hřišti zlikvidovali rovněž neporažené Kostelany 6:0. Výsledek překvapil, takový rozdíl nečekal ani Červinka.

„Kostelany mají dobrý tým. Mají tam hodně mladých kluků a snaží se hrát fotbal. Hned na začátku měly dvě vyložené šance, které i díky skvělým zákrokům našeho brankáře Filipa Nováka, jemuž se podařilo už třetí zápas v řadě udržet čisté konto, neproměnily. Kdyby alespoň jednou skórovaly, asi by ten zápas vypadal jinak,“ tuší domácí střelec.

„My jsme začali lépe bránit a vzápětí se nám podařilo vstřelit branku, která nám dodala potřebný klid,“ přidává.

Skóre v 10. minutě otevřel Dvořáček, který se v první půli trefil ještě jednou. Mezitím rozjel svoji show i Červinka.

Protivníka po změně stran dorazil dalšími dvěma přesnými zásahy, mistřický triumf završil v závěru Fojtík.

„Hattrick se mi podařilo dát hned v prvním zápase proti Popovicím a teď zase. Samozřejmě mě to bude opět stát něco tekutého do kabiny,“ ví dobře.

Spoluhráče ale rád obdaruje. V Mistřicích teď vládne pohoda a Červinka si pobyt v týmu náramně užívá. Do klubu přišel v létě 2013, předtím hrával za Břestek, v mládeži prošel Kunovicemi či Veselím nad Moravou.

Mezi muži hrával nejvýš okresní přebor. „Těch zážitků z fotbalu je hodně a doufám, že ještě nějaké přibudou. Rád vzpomínám například na to, když jsme s Mistřicemi měli možnost odehrát soutěžní utkání na stadionu ligového Slovácka,“ říká.

Podnikatel v oboru e-commerce, který žije v Uherském Hradišti, ale brzy se bude s rodinou stěhovat do Mistřic, ligu coby odchovanec Slovácka sleduje pravidelně.

Když má čas, rád se přijde na Petrželu a spol. podívat.

S letošními výkony a výsledky je spokojený. „Na to, jaký mělo Slovácko těžký los v úvodu sezony, tak to není špatné,“ míní.

Je rád, že se klubu podařilo přivést útočníka Krmenčíka, který by podle Červinky mohl být velkou posilou. „Snad se Slovácku ještě někdy v budoucnu podaří kvalifikovat do evropských soutěží, protože to byl opravdu skvělý zážitek pro každého fanouška,“ dodává závěrem.