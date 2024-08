Fotbalisté Mařatic po postupu do okresního přeboru zvládli i druhý mistrovský duel. Ambiciózní nováček na přesvědčivý venkovní triumf v Babicích navázal v neděli dopoledne, kdy před vlastním publikem přemohl snaživou Březovou 1:0 a po letní pauze dál zůstává stoprocentní. Bojovný duel 2. kola rozhodl ve 40. minutě Dalibor Prekop.

„Vstup do sezony je neskutečný, momentálně si to užíváme. Nikdo z nás moc nevěděl, co nás v okresním přeboru čeká. Samozřejmě víme, že soutěž je fotbalovější a kvalitnější než nejnižší třída, ale šest bodů po dvou kolech je super. Jenom se potvrzuje, že mančaft máme technický, dokážeme se s tím vypořádat,“ prohlásil trenér Mařatic Pavel Strakáč.

Zatímco tým z Uherského Hradiště v prvním duelu vypráskal osmi góly Babice, proti Březové se nadřel na výhru podstatně víc. Ke třem bodům mu stačila jediná přesná trefa.

Okresní přebor, 2. kolo -

SK MAŘATICE – SOKOL BŘEZOVÁ 1:0 (1:0)

Branka: 40. Dalibor Prekop. Rozhodčí: Krátký. Červená karta: 88. Jakub Panák (Březová). Diváci: 148.

„Nikdo nečekal, že v prvním zápase vyhrajeme tak vysoko. Oproti domácímu utkání s Březovou to byla procházka,“ říká Strakáč.

„My jsme věděli, že nás doma čeká těžký soupeř. Chlapi z hor jsou tvrdí, ale umí hrát i fotbal. Po dvaceti minutách jsem věděl, že to bude o jednom gólu. Nakonec jsme ho dali před poločasem my,“ těšilo domácího kouče.

Prosadil se Prekop.

Hosté z Březové litovali hlavně neproměněné penalty Habánika z úvodu druhé půle a taky neuznané branky Panáka hned v první minutě. Hostující fotbalista byl navíc v závěru střetnutí vyloučen.

„Jediné, co mě může těšit je to, že soupeř i diváci ocenili náš velmi dobrý výkon, který nám ale body nepřinesl. I přes těsnou prohru jsem s hrou spokojený, bylo to naše maximum,“ říká trenér Sokola Ladislav Kalina.

Připravení hosté protivníka zaskočili hned v úvodu. Sudí Krátký ale gól Panáka neuznal. Podle asistenta rozhodčího Kroči šlo o ofsajd, což se hráčům Březové moc nezamlouvalo.

„Podle nás i některých diváků to byla zcela regulérní branka,“ uvedl Kalina.

I když hosté dorazili do Uherského Hradiště dorazili s obrovským respektem, Mařaticím se ve všem vyrovnali a místy byli i nebezpečnější.

„Nejen nás vystrašila úvodní vysoká výhra v Babicích. Soupeř i proti nám potvrzoval kvalitu. Hlavně úvodních dvacet minut byl lepší. My jsme ale postupně hru vyrovnali a místy byli lepším mužstvem. Bohužel v závěru poločasu jsme po našich hrubých chybách inkasovali branku,“ litoval Kalina.

Jeho tým mohl výsledek po změně stran srovnat, když domácí kapitán Sklenář zaváhal a v šestnáctce fauloval útočníka Trúnka.

Sudí Krátký správně nařídil penaltu. Míč si vzal Habánik, ale brankáře Matouška nepřekonal. Domácí jednička nepříliš umístěnou polovysokou střelu vyrazila a spoluhráče podržela.

„Byl to rozhodující moment celého zápasu,“ míní Kalina. „V té chvíli jsme totiž měli hru ve své moci. Můj názor je, že kdybychom skóre srovnali, zápas bychom dovedli do vítězného konce,“ je přesvědčený.

Mařatice ale neinkasovaly a těsný náskok ve zbytku utkání udržely. Druhá půle byla rozkouskovaná fauly, ošetřováním hráčů. K vidění ale byly i šance.

Domácí Mařák pálil těsně vedle, na druhé straně Pomajbík prudkou ranou zboku nepropálil Matouška. „Podržel nás,“ chválí oporu Strakáč.

Dorazit soupeře mohl v nastavení Příplata, ve skluzu ale poslal míč mimo.

„Pro diváky to nebyl vůbec špatný zápas. Před kluky musím smeknout. V tom obrovském vedru nechali na hřišti všechno,“ ocenil Strakáč, který postrádal pouze novou akvizici Martina Procházku.

Březová byla kompletní, na body ale nedosáhla.