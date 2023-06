Mladí fotbalisté Buchlovic v závěrečném zápase okresního přeboru dorostu zdolali společný tým Zlechova a Osvětiman 3:2 a v tabulce skončili čtvrtí. Soupeři patří šestá příčka.

Dorost Buchlovic zakončil sezonu proti Zlechovu | Video: Mojmír Zapletal

„Sezona sezona byla super. Jsme rádi, že je dorost po dlouhé době v Buchlovicích zpátky. První sezonu po obnocení družstva hodnotím pozitivně. S kluky jsme tak dobrý ročník nečekali," říká útočník Jakub Kořínek.

Dohrávku 12. kola sledovalo tři sta diváků.

„Utkání bylo velmi vyrovnané. Nám se podařilo jít do vedení, Zlechov ale výbornou akcí ke konci poločasu srovnal na 1:1. Do druhého poločasu jsme vstoupili s odhodláním zápas vyhrát, což se nám podařilo I když se nám zranil gólman David Černota a my jsme přestali hrát, čehož soupeř využil a znovu srovnal, v závěru vyrovnaného utkání naštěstí Paleček dokázal zlomit utkání na naši stranu. Zlechov ale musíme pochválit, hrál výborně,“ ocenil protivníka Kořínek.

Okresní přebor dorostu, dohrávka 12. kola -

TJ BUCHLOVICE – SK ZLECHOV/OSVĚTIMANY 3:2 (1:1)

Branky: 21. a 54. Jakub Kořínek, 85. René Paleček René - 40. a 68. Dominik. Rozhodčí: Kubáň. Diváci: 300.

Šikovný fotbalista se v závěrečném duelu blýskl dvěma brankami, díky kterým se osamostatnil v čele tabulky střelců. Kořínek v osmnácti zápasech nasázel pětatřicet branek a stal se králem kanonýrů okresního přeboru dorostu Uherskohradišťska.

„Moc mě to těší,“ přiznává šťastný střelec.

Druhý skončil mezi kanonýry Matyáš Ficek z Polešovic, třetí byl Dominik Deutsch ze Zlechova, který se stejně jako Kořínek prosadil v závěrečném utkání rovněž dvakrát.

Hostům to ale na body nestačilo.

Buchlovice střelecky kromě Kořínka táhl také Pavel Zámečník. Útočník Buchlovic se v sezoně trefil sedmnáctkrát. „Měli jsme nejlepší útok v soutěži,“ chlubí se Kořínek.

Za slušnou obranou kraloval brankář David Černota, který v sezoně vypomáhal i prvnímu týmu v krajské I. A třídě.