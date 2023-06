Připsali si největší úspěch v klubové historii, nesmazatelným zlatým písmem se zapsali do oddílové kroniky. Dorostenci Polešovic v závěrečném zápase sezony doma zdolali Mařatice 2:0 a s dvoubodovým náskokem před Mařaticemi ovládli okresní přebor, po triumfu v okresním poháru tak slaví double!

Mladí fotbalisté Polešovic vyhráli okresní přebor dorostu. | Foto: se svolením Tomáše Bartošíka

„Kluci, moc vám za celý fotbalový výbor 1. FC Polešovice děkujeme. Dokázali jste něco, o čem si v polešovickém fotbalovém světě budou naši fanoušci ještě dlouho vykládat, a na co možná budeme zase dlouhé roky vzpomínat. Moc vám přejeme postup do krajské soutěže a pevně věříme, že se s vyšší soutěží se ctí poperete,“ prohlásil šťastný předseda oddílu Tomáš Bartošík.

Polešovický funkcionář je velmi rád, že i pro příští sezonu může počítat s úspěšnou trenérskou dvojicí Miroslav Hlahůlek - Vlastimil Bačák.

„Oba mají na velkém úspěchu taky určitý díl zásluhy,“ ví dobře Bartošík.

Dorostenci Polešovic po závěrečném duelu, který se díky mladým domácím ultras hrál ve výborné atmosféře, obdrželi z rukou členů výkonného výboru OFS Uherské Hradiště Aleše Zlínského a Radima Krsičky mistrovský pohár a mohli slavit zisk double.

„V této sezoně jsme nemohli získat víc. Máme ty nejlepší dorostence v okrese,“ chlubí se Bartošík.

Ficek a spol. si první velký triumf připsali už na začátku června na ligovém stadionu Slovácka, kde ve finále okresního poháru zdolali Hradčovice nejtěsnějším možným rozdílem 1:0 a mohli tak nad hlavu zvednout zaslouženou trofej.

„Trofej, o které se nám nezdálo. Trofej, která říká: jste fakt hodně dobří kluci. Ta trofej, která křičí: „Jste nejlepší! Jste vítězové poháru Okresního fotbalového svazu! Jste naši hrdinové!“ září Bartošík.

Finále Poháru OFS dorostu: Polešovicím vystřelil triumf kapitán Lapčík

Přitom už jenom samotný postup do finále a možnost zahrát si na stadionu prvoligového týmu byl pro Polešovice obrovským úspěchem.

„Myslím, že by se před sezonou nenašel nikdo, kdo by si na tak famózní jízdu vsadil. Byť už v polovině sezony bylo jasné, že určitě nebudeme hrát druhé housle, stále jsme uvnitř brzdili přehnaný optimismus. Byť i turnaj nejlepších družstev okresních svazů z kraje napovídal, že jdeme správnou cestou, stále nám něco říkalo, že je to jako sen. Fotbalový sen, ze kterého se nechcete probudit. A my máme to štěstí, že stále v tom snu žijeme,“ prohlásil Bartošík.

Po finálovém hvizdu sudího vběhli polešovičtí mladíci na hrací plochu a mohutně slavili.

„Naši kluci to dokázali. Vůbec jako první tým v historii se stali vítězi poháru Okresního fotbalového svazu,“ připomíná funkcionář.

Zlatou tečku nad pohárovým finále udělali mladí polešovičtí „ULTRAS“, kteří byť v hodně omezeném počtu, protože byl školou organizovaný školní výlet, dorazili na stadion spolu s dalšími fanoušky a mocně podporovali hráče.

„A teď by měl přijít budíček z našeho snu, ale nepřichází a nám to vůbec nevadí,“ zakončuje s úsměvem Bartošík.

Takto by měl vypadat nový stadion v Polešovicích. Zdroj: se svolením Tomáše Bartošíka

Vedení Polešovic po mimořádném ročníku myslí i na budoucnost. Ve spolupráci s obcí připravuje výstavbu nového stadionu.

„V současné době je ve fázi projektové dokumentace, ale po přiklepnutí dotace okamžitě stavíme,“ slibuje Bartošík.

„Snažíme se neustále tlačit pomyslnou karavanu vpřed, a i díky takovým fenomenálním úspěchům dostáváme novou energii pro naši práci,“ dodává.