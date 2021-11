Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Jsme nadmíru spokojení s tím, jak jsme zvládli nejen závěrečnou dohrávku, ale celou podzimní část. Kdyby mě před sezonou někdo řekl, že prohrajeme pouze jednou, tak bych se mu vysmál. Dvaatřicet bodů je krásných, na jaře máme o co hrát. Přitom na začátku jsme vůbec nevěděli, jestli dáme mančaft vůbec do kupy. Proti Havřicím jsme to měli velice těžké. Soupeř prokázal svoji kvalitu, určitě si zaslouží být taky nahoře. Vyrovnaný zápas byl o druhém gólu, který jsme nakonec dali my. Jinak šance byly na obou stranách. My jsme v prvním poločase nedali Motolou penaltu. Hosté se pak ujali vedení, ale my jsme Gabrišem výsledek ještě do přestávky srovnali. Ve druhém poločase nám pomohl Petr Horňák, který vstřelil vítěznou branku. V závěru jsme vedení už udrželi. Jinak to byl kvalitní a vyrovnaný zápas.“

Pavel Slavíček, trenér Havřic: „Z porážky jsme zklamaní. Alespoň bod jsme so mihli odvést, protože to byl vyloženě remízový zápas. Strání mě svým výkonem zklamalo. Pomohlo si třemi divizními hráči, ale nijak nás nepřehrálo. My jsme hráli i bez několika opor dobře. Neměli jsme brankáře, takže do brány musel Tomáš Polanský, který ale v minulosti chytával. Hlavně v první půlce nás podržel, když zneškodnil dvě střely a za bezbrankového stavu i pokutový kop soupeře. My jsme šli ve 37. minutě do vedení, ale o náskok brzy přišli. Ve druhé půli už jsem si myslel, že remízu udržíme. Bohužel jsme nezvládli jednu situaci a těsně prohráli. Po podzimu můžeme být spokojení. Třiadvacet bodů i pátá příčka nejsou špatné.“

Branky: 43. Jan Gabriš, 73. Petr Horňák - 37. Jiří Rezek. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci:

KNĚŽPOLE – SLOVÁCKO C 0:2 (0:2)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „První půle byla z naší strany špatná. Soupeř byl herně lepší, dal nám dva góly. První branku jsme dostali po centru ze strany na zadní tyč, kde neobsazený hráč z malého vápna uklidil balon do sítě. Pak jsme inkasovali ještě jednou. I když jsme měli o hodně lepší sestavu než před týdnem v Havřicích, chyběli nám dva, tři kluci, kteří nám chyběli k tomu, abychom se s Derflou odehráli rovnocennou partii. Druhá půlka už byla z naší strany lepší. Soupeře jsme i díky vyloučení zatlačili, měli tlak, ale bez nějakých větších vyložených šancí. Byly tam nějaké možnosti, střely, ale nic obrovského. Bohužel přesilovku jsme nevyužili a i proto jsme na závěr podzimu prohráli. S první polovinou sezony musíme být spokojení. Po minulé nedohrané sezoně jsme měli jenom tři body, nyní jich máme už šestnáct.“

Ladislav Pochylý, trenér Slovácka C: „Pro nás to bylo těžké utkání, ale jsme rádi, že jsme ho zvládli za tři body. V prvním poločase jsme proměnili dvě šance a po trefách Sáncheze a Blažka vedli 2:0. Domácí měli také nějaké možnosti, dokonce nastřelili břevno. Ve druhé půli jsme hru celkem kontrolovali. Bohužel čtvrt hodiny před koncem se po zbytečném faulu na polovině hřiště nechal vyloučit Blažek a my šli do deseti. Soupeř nás na konci zápasu zatlačil, přimáčkl. Měl tam několika standardních situací, závarů, ale naštěstí jsme všechno ustáli. S podzimem jsem nadmíru spokojený. Čtvrté místo je pěkné. S kluky jsme to oslavili u šéfa Zbyňka Stuchlíka v Pivnici U Šarika.“

Branky: 28. Fermin Sánchez, 36. Radek Blažek. Rozhodčí: Řihák. Červená karta: 76. Blažek (Slovácko B). Diváci: 45.

NEDAKONICE – HUŠTĚNOVICE 2:1 (1:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Je to zasloužené vítězství. Zápas jsme si ale sami zbytečně zkomplikovali a zdramatizovali. Rozhodnuto mělo být daleko dřív, takto jsme se museli strachovat až do konce. Přitom v prvním poločase jsme soupeře přehrávali a vypracovali si několik šancí ke skórování. Z nich se nám ale podařilo vstřelit pouze jeden gól z penalty, kterou proměnil David Kopčil. I po přestávce byl průběh hry stejný. Snažili jsme se přidat další branky, což se nám hned na začátku druhého poločasu po individuální akci Dvouletého podařilo, ale další tři obrovské příležitosti jsme spálili. Místo toho, aby to bylo třeba 5:0, v závěru jsme inkasovali po rohovém kopu kontaktní branku a já začal pomalu myslet na Csaplárovu past. Ještě v poslední minutě jsme měli šanci a mohli dát gól na 3:1, když jejich brankář špatně vyběhl a náš hráč zakončoval z poloviny hřiště do prázdné brány, ale míč skončil kousek vedle. S podzimem spokojení nejsme. Měli jsme odlišnou představu o tom, kde se budeme pohybovat. V tabulce jsme chtěli být výš, získat víc bodů. Čekal jsem, že budeme hrát do pátého místa, což se nám nepodařilo.“

Petr Malenovský, předseda Huštěnovic: „Od první do poslední minuty jsme hráli špatně, proto jsme prohráli zaslouženě. I tak jsme ale nějaké možnosti, závary a situace měli. Klidně jsme mohli utkání při troše štěstí dotáhnout do remízy. Naproti tomu Nedakonice měly spoustu dalších velkých šancí, které neproměnily. I proto je výsledek spravedlivý. Nám zase chybělo několik hráčů, ale na absence se nemůžeme vymlouvat. Sestava nebyla špatná. Bohužel o poločase jsme museli vystřídat zraněného našeho klíčového hráče Petra Konečného, bez kterého jsme poloviční. I přes prohru jsme s podzimem spokojení. Tolik bodů jsme ani nečekali. Problém ale je v tom, že tabulka za námi je hodně vyrovnaná, takže klid rozhodně nemáme. Na jaře to budeme mít ještě těžké, ale věřím, že máme kvalitu na to, abychom záchranu uhráli.“

Branky: 8. David Kopčil z penalty, 47. Ondřej Dvouletý - 87. Marek Střítecký. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 30.

BÍLOVICE – BŘEZOVÁ HRAJE SE V NEDĚLI