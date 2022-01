Rukavice už po návratu ze Švédska do Česka nenavlékl. I když mužstvu na konci podzimu vypadli všichni tři gólmany a poslední duely odchytal hráč z pole, Melichárkovi se zpátky mezi tři tyče nechtělo. „Kluci mě nezlomili. Říkal jsem, že do branky už nepůjdu,“ připomíná svá slova.

Na hrot se dostal pouze v jednom zápase na čtvrt hodiny jako záskok za zraněného spoluhráče, gól ale zatím žádný nedal.

To však dvojnásobnému mistrovi švédské ligy s Malmö FF vůbec nevadí. Pobyt na trávníku s kamarády si náramně užívá, výsledky skoro neřeší.

„Na Velehradě máme výbornou partu kluků, fotbalem se bavíme. Když jsem ještě hrával profesionálně, chodil jsem se na ně dívat a sliboval jim, že až skončím, budu hrát s nimi. Párkrát jsem to sice musel posunout, ale po zranění a konci kariéry jsem se za nimi konečně dostal a teď je to úplně na pohodu,“ usmívá se.

Náladu mu na podzim překazilo jenom zranění. Při zápase v Jalubí si natrhl zadní stehenní sval, pár zápasů vynechal. Celkem v nejnižší soutěži odehrál 458 minutě, připsal si pět startů.

Otázka je, kolik střetnutí absolvuje na jaře. V zimní přestávce se totiž dohodl na spolupráci v Prostějově, v druholigovém týmu začal trénovat gólmany.

„Nebudu to rvát na sílu, ale chtěl bych odehrát co nejvíc zápasů,“ říká. „Samozřejmě záleží hlavně na Prostějovu, jak mi to bude časově vycházet. Mám zodpovědnost vůči klubu, nemohu si dovolit být zraněný,“ ví dobře.

V lednu ale vše dokázal skloubit. Časově mu to vycházelo. Na Hané se poctivě věnoval brankářům, na Velehradu po vánočních svátcích nevynechal žádný trénink.

Přednost ale dál má samozřejmě Prostějov, kam jej zlákal Michal Šmarda. „Znám se s ním z Brna, kde mě trénoval. Před posledním zápasem se Spartou B jsme se spojili, něco mi nadhodil. Asi měsíc po tom jsem jel na schůzku s šéfem klubu panem Jurou a manažerem Karlem Kroupou. Hned jsme se domluvili a já tam odstartoval zimní přípravu,“ popisuje.

S novou rolí se rychle sžil, žádné problémy doposud řešit nemusel. „Není na co si zvykat. Brankářem jsem celý fotbalový život,“ připomíná s úsměvem. „Sice jsem do toho skočil rovnými nohama, ale něco jsem pochytil od nejlepších brankářských trenérů. Od každého z nich jsem si něco vzal, teď se to snažím klukům předat,“ pokračuje.

Svěřenci Melichárkovi tykají. Víta Nemravu zná ještě ze Slovácka, proti Michalu Bártovi v minulosti nastupoval. „Kluci ale vědí, že já jsem trenér a oni hráči,“ směje se.

Kdo v prostějovské brance nahradí Muchu, jenž v zimě přestoupil do Teplic, a stane se novou jedničkou, zatím není jasné. „Na to je příliš brzy. Vždyť jsme zatím odehráli jenom tři přípravné zápasy,“ upozorňuje. „Pro mě je však hlavní, aby kluci poctivě pracovali v tréninku a aby se jim dařilo v zápasech. Příprava je dlouhá,“ přidává.

Osmatřicetiletý Melichárek si nepochvaluje jenom spolupráci se svými svěřenci, ale i zkušenějšími kolegy. Hlavním trenérem Prostějova je Daniel Šmejkal, asistentem pak zmiňovaný Šmarda.

„Oba toho hodně prožili jako hráči i trenéři, společně vedeme dlouhé rozhovory, bavíme se o fotbale, jak se kde trénovalo, vzájemně se obohacujeme, předáváme zkušenosti. Vztahy jsou perfektní, korektní. S kluky je i sranda, ale jenom nevtipkujeme. Debaty jsou převážně vážné,“ pronesl.

O postupu do nejvyšší soutěže se na Hané nemluví. I když má Prostějov letošní ročník skvěle rozehraný a do jarních odvet půjde z páté příčky a s minimálním bodovým odstupem na na druhé béčko Sparty, klub útok na FORTUNA:LIGU zatím nevyhlásil.

„Soustředíme na jenom přípravu. Chceme kluky co nejlépe nachystat. Až po startu soutěže uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet, jak na tom jsme. Ale žádná slova o postupu tady nepadla,“ dodal na závěr.