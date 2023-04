Dvě červené karty, přísná penalta, v závěru emoce, zdržování, simulace i strkanice. Nedělní duel na hřišti v Jalubí budil vášně. Na konci se zbytečně vyhrotil, poněkud zvrhl. Konečná remíza 2:2 je pro domácí málo, Slovácku C stačila.

Fotbalisté Slovácka C prohráli na hřišti v Sadech společnému týmu Traplic a Jankovic 0:2. Hosté se dostali do čela tabulky okresního přeboru Uherskohradišťska. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Soupeř u nás předvedl úplnou frašku,“ nebral si servítky trenér Jalubí Filip Grebeníček.

Jindy klidný trenér se tentokrát při hodnocení tuctového střetnutí hodně rozjel. Vytočil jej soupeř ze Sadů, který i v oslabené sestavě urval venku bod.

„Jsem absolutně zklamaný z výkonu a přístupu soupeře, který reprezentuje Slovácko. Toto byla přesně ta Derfla, kterou známe,“ prohlásil Grebeníček.

Okresní přebor, 16. kolo -

SK JALUBÍ – 1. FC SLOVÁCKO C 2:2 (1:1)

Branky: 25. Tomáš Kolář, 76. David Blaha - 38. Michal Petrucha, 86. Patrik Šilhavý z penalty. Rozhodčí: Mahdal. Červené karty: 64. Dobiáš – 64. R. Blažek. Diváci: 100.

„Je smutné, že se takovýto tým vydává za Slovácko, přitom si s sebou nepřivezli ani jeden balon a prosili nám, ať jim půjčíme míč na rozcvičení,“ pokračoval.

„V zápase, kdy nejsou posílení o hráče z vyšších mužských či dorosteneckých soutěží, je to jenom obyčejný tým dědinských chlapů. Jejich počínání na trávníku nechápu,“ čílil se.

Kouči Jalubí stejně jako domácím hráčům a fanouškům vadilo zdržování i simulování soupeře na konci střetnutí. „Hosté s přibývajícími minutami fyzicky odpadli. Slovácko přestalo běhat, jeho hráči jenom chodili,“ říká.

Okresní přebor: Traplice remizovaly se Lhotou. Zápas sledoval Molnár i Droppa

Hostům ale taktika vyšla, domů odvezli cenný bod. „Byl to jeden z nejhorších soupeřů, které jsme v sezoně potkali a o to víc nás mrzí, že jsme ho vlastní vinou neporazili,“ uvedl Grebeníček.

Slovácku C ale v nedělním utkání chybělo hned několik důležitých hráčů, v oslabené sestavě na víc nemělo. „Nevím, co se s námi děje. Jednou je nás osmnáct, pak se skoro nesejdeme. Oproti minulému zápasu nás bylo dvanáct. Nastoupit museli i kluci, kteří běžně nehrávají v základu,“ uvedl v klidu hrající manažer Slovácka C Fermin Sánchez.

Zkušený borec přiznal, že hosté na konci zdržovali a kouskovali hru. „Ale to neomlouvá domácí, kteří nás napadli slovně a po utkání i fyzicky!“ prohlásil.

Sánchez se přitom na souboj v Jalubí těšil. Tamní fanoušky považoval za jedny z nejlepších v soutěži. V nedělním utkání ale poznal i jinou tvář tamních příznivců.

„Z fanoušků Jalubí jsem velice zklamaný,“ prohlásil. „Vím, že v Jalubí je o fotbal zájem, lidé tam chodí na zápasy v hojném počtu, ale toto bylo přes čáru. Aby při odchodu ze hřiště jeden z našich hráčů dostal pěstí, to už je moc,“ přidal naštvaně.

I. B třída sk. C: Uherský Ostroh díky hattricku Zálešáka deklasoval Polešovice

Podle Sáncheze utkání vyhrotil rozhodčí Mahdal. „V šedesáté minutě na nás nepískl jasnou penaltu a od té doby se to začalo řezat, žďuchat. Vyústěním byly dvě červené karty, pak už bylo po fotbale,“ má jasno.

Na sudího si v závěru stěžovali i domácí. „O vedení jsme přišli z pro mě nepochopitelně nařízené penalty. Soupeř nastřelil našeho hráče do prsou a rozhodčí stojící ve středovém kruhu odpískal pokutový kop,“ nechápal Grebeníček.

Přitom podle kouč Jalubí rozhodčí do té doby pískal dobře. „Ztrátu dvou bodů ale na něj nesvádím, o výhru jsme přišli sami,“ ví dobře.

Slovácku C k remíze 2:2 pomohl i Michal Petrucha. Bývalý hráč Hodonína či Bzence prošel mládeží Slovácka, k fotbalu se vrátil po konci angažmá v Osvětimanech.

„Bohužel jej limitují problémy s kolenem. V Jalubí ale odehrál šedesát, sedmdesát minut, navíc dal nádherný gól, když se trefil z dvaceti metrů do šibenice,“ chválil novou akvizici Sánchez.