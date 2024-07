Libor Kopl dnes 13:54

Divoká přestřelka byla v neděli dopoledne k vidění na hřišti v Tupesích, kde fotbalisté Zlechova remizovali s Mařaticemi 5:5. Účastník I. B třídy skupiny C vedl nad nováčkem okresního přeboru 2:0 a 3:1, nakonec porážku odvrátil až po neproměněné penaltě brankáře Červinky, jehož střelu do tyče pohotově dorazil do sítě mladík Deutsch.