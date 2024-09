„Za nás to byla regulérní branka. Cítili jsme velkou křivdu a sporný moment rozlítil jednoho z fanoušků natolik, že vletěl do hřiště a sebral asistentovi rozhodčímu praporek,“ říká hrající trenér Strání B Jakub Motola.

Domácí příznivec v přerušené hře vletěl do hřiště a sprostě nadával asistentovi rozhodčímu Petříkovi, který při sporném okamžiku zvedl praporek. Kvůli tomu jej fanoušek počastoval nadávkami a dokonce mu vytrhl z ruky praporek.

Okresní přebor, 8. kolo -

STRÁNÍ B – SK MAŘATICE 1:0 (0:0)

Branka: 72. Patrik Havlík. Rozhodčí: Hostýnek. Červené karty: 79. Radek Holuša, 90. Jakub Motola (oba Strání B). Diváci: 120.

Navíc podle zápisu o utkání chyběla na Zelničkách pořadatelská služba, která by fanouška zastavila.

„Po neuznané brance se pět minut nehrálo. Domácí se asi zlobili právem, o ofsajd zřejmě nešlo, ale aby kolem toho bylo tolik humbuku, jsem dlouho nezažil,“ kroutil hlavou trenér Mařatic Pavel Strakáč.

Od té chvíle bylo utkání vyhrocené, plné emocí. „Nečekal jsem, že by se to mohlo takto zvrhnout,“ uvedl Motola.

Strání B navíc dohrávalo v devíti. Nejprve byl za udeření soupeře vyloučen Holuša, pak byl po druhé žluté kartě vyloučen i hrající kouč Motola.

V tu chvíli už ale domácí vedli. Tři body jim v 72. minutě vystřelil Havlík.

„Na výhru jsme se pořádně nadřeli, ale je zcela zasloužená, protože hosty jsme k ničemu nepustili. Skoro se nedostali z vlastní půlky. Na začátku střetnutí to ale zavřeli a my celé utkání jenom dobývali. Hrálo se na jednu bránu. Soupeř tu naši téměř neohrozil. My jsme se nemohli dlouho prosadit,“ přiznává Motola.

Mařatice na půdu vedoucího týmu tabulky odjeli bez tří klíčových hráčů. Hostům z Uherského Hradiště scházeli Příplata, Stašek, Sklenář nebo Šafránek, navíc ještě v první půli musel kvůli problémům s kotníkem vystřídat Petřek. „Bylo nás jenom třináct, na lavičce byli i dva dorostenci,“ hlásil Strakáč.

„Domácí byli v první půlce více na balonu. Byli herně lepší, běhavější. Do nějaké extra velké šance jsme je ale nepustili. Druhá půlka už byla rozkouskovaná, zbytečně emotivní. Strání nakonec dalo šťastný gól a vyhrálo,“ přidal.

Svěřence i přes těsnou prohru pochválil. „Za to, že utkání odmakali, odedřeli. Dlouho jsem je neviděl takto bojovat,“ dodal Strakáč.