„Vzhledem k průběhu utkání jsme rádi i za bod,“ přiznává hrající trenér Jarošova Vojtěch Jančík.

V Mařaticích naopak zavládlo v neděli dopoledne velké zklamání. „Mrzí mě to hlavně kvůli kvůli klukům, protože jsme byli velmi blízko výhře. Ve velkém vedru to odedřeli, odmakali, nemám jim co vytknout,“ říká domácí kouč Pavel Strakáč.

Okresní přebor, 4. kolo -

SK MAŘATICE - SLAVOJ JAROŠOV 2:2 (1:0)

Branky: 44. Filip Příplata, 48. Viktor Johaník – 78. Marek Stojaspal, 93. Marek Běťák. Rozhodčí: Korolovych. Červená karta: 53. Viktor Johaník (Mařatice). Diváci: 236.

Zápas ovlivnilo správné vyloučení mařatického Johaníka v 53. minutě za faul na půlce. „Hodně nám to pomohlo. Domácí hráč trefil Škráčka do břicha a šel správně ze hřiště,“ přikyvuje Jančík.

Mařatice totiž do té doby měly hru pod kontrolou. „Hráli jsme opravdu dobře a vedli 2:0,“ připomíná Strakáč. Na konci první půle se prosadil Příplata, po změně stran skóroval právě Johaník, který byl vzápětí vyloučen.

„Zápas jsme začali slušně. Prvních deset minut jsme měli i nějaké šance, ale Mařatice pak hrály více s míčem a pro nás to bylo těžké. Běhali jsme od ničeho k ničemu a spíše se bránili. Navíc jsme minutu před poločasem neubránil roh a prohrávali. Nevyšel nám ani nástup do druhé půle, když jsme zase inkasovali,“ hodnotí duel Jančík.

V přesilovce byli hosté více na míči. „Ani tak ale náš výkon nebyl úplně dobrý,“ přiznává Jančík.

Jarošov nakopla kontaktní trefa Stojspala v 78. minutě. Slavoj v závěru soupeře zatlačil, dlouho se ale nemohl pořádně prosadit. „Měli jsme nějaké možnosti ke skórování, ale ve finální fázi jsme byli nepřesní,“ přiznává Jančík.

Hosty zachránil až v nastaveném čase Běťák, který z přímého kopu odpískaném těsně za šestnáctkou vymetl šibenici a bylo to 2:2.

„Je to škoda, ale pro diváky, kterých přišlo na derby dost, to byl dobrý fotbal. Bylo to pohledné, ale zároveň poklidné utkání. Na kluky jsem před zápasem apeloval, aby udrželi emoce, disciplínu, což dodrželi,“ pochvaloval si Strakáč.

Jeho tým se sympaticky rval i deseti. „Ani nešlo poznat, že hrajeme v oslabení. Je ale jasné, že nám síly ubývaly a my museli prostřídat sestavu. Snažili jsme se a klidně mohli nějaké branky přidat,“ uvedl.

Jarošov se slušně vypořádal s absencí sedmi hráčů, hru ale musí ještě zlepšit. Nejbližší příležitost bude mít už v pátek, kdy doma hostí Slovácko C.

Mařatice jedou do Kněžpole.