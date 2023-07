Před týdnem slavili triumf v Těšanech u Brna, v sobotu si zase v lehce obměněné sestavě podmanili Kyocera AVX Cup 2023 v Uherském Hradišti. Legendární pod vedením kapitána Martina Janečky a ligového útočníka Jana Silného po třech letech ovládli turnaj v malé kopané, který byl součástí Slováckého léta.

Fotbalový turnaj při Slováckém létě se poprvé hrál na speciálním povrchu. Zvítězili Legendární. | Foto: Slovácké beachové léto

V Česká zbrojovka aréna na Masarykově náměstí neměli konkurenci. Pouze úvodním duelu remizovali, ostatní zápasy zvládli a po finálové výhře 7:2 nad Brankářskou školou Aleše Bočka mohli začít slavit.

„Jsme rádi, že jsme to s kluky zvládli. Na druhé straně to zase tak těžké nebylo. Soupeři tentokrát neměli takovou kvalitu jako v minulých letech, ani jich nebylo tolik. Spousta kluků byla na dovolených. My jsme naopak byli v dobrém složení a turnaj si užili,“ uvedl kapitán vítězné party a známý futsalista Martin Janečka.

Společně s ním za Legendární hráli také ligový útočník Silný, brankář Mačuda, futsalisté Šipka s Lapčíkem, trenér Boršic Pavel Kučera a Petr Miskovič.

KYOCERA AVX CUP 2023

Konečné pořadí: 1. místo - Legendární, 2. místo - Brankářská škola Aleše Bočka. 3. místo – Písečná bouře, 4. místo – KAVX TEAM.

„Když jsme tým před lety zakládali, abychom mohli objíždět podobné akce a turnaje, oslovil jsem kluky ročníku 1995, se kterým jsem působil ve Slovácku. Nakonec jsme zůstali s Honzou Silným sami. Další se postupně nabalovali, abychom si udělali hezký víkend,“ líčí Janečka.

Druhé místo v Uherském Hradišti bylo družstvo pojmenované po boršickém brankáři Aleši Bočkovi.

Kapitánem týmu byl David Moravec, který byl vyhlášený nejužitečnějším hráčem turnaje a získal podepsaný dres kapitána Slovácka Michala Kadlece.

Společně s ním brali stříbro hlavní organizátor Tomáš Ohnutek a další hráči Boršic Michal Cigoš, Jakub Svízela, Vadym Yayitsyn a Lukáš Mimránek z Popovic.

„V takovém složení jsme hráli vůbec poprvé. Z původního týmu AVE Bar Bar, který podobné turnaje pravidelně vyhrával, jsem letos zůstal jen já a Kuba Svízela. Tak jsme udělali odnož mančaftu po legendárním gólmanovi z Boršic, který byl bohužel se svým přítelem na dovolené,“ říká Tomáš Ohnutek.

I když Brankářská škola Aleše Bočka ve finále dvakrát vedla, pokaždé o náskok přišla a nakonec po přestřelce podlehla 5:7.

Třetí skončila Písečná bouře, čtvrté místo obsadil KAVX Team.

Zásadní novinkou letošního ročníku byla změna povrchu. Pořadatelé nad písečnou arénou připravili speciální pevnou podložku, na které se odehrál i nedělní florbalový turnaj.

Ne všichni byli ze změny povrchu nadšení. „Ráno to vypadalo spíš jako ledová plocha. Strašně se to klouzalo, takže jsem rád, že se nikdo nezranil. I když pár krvavých šrámů by se našlo,“ hlásil Ohnutek. „Naštěstí docela brzy vyšlo sluníčko a plastový podklad uschl,“ oddechl si.

Písek by se více líbil i vítězům. „Plážák je moje srdcová záležitost. Na písek se celý rok těším. Když jsem se dozvěděl, že povrch bude jiný, moc šťastný jsem nebyl, ale nakonec to předčilo moje očekávání. Hřiště bylo krásně rovné, balon na něm vůbec neskákal,“ uvedl Janečka.

Také Jan Silný by raději hrál na písku. „Nejen kvůli tradici, kterou tam někteří z nás dodržují už desítky roků. Vždycky to jednou za rok bylo takové obzvláštnění, že jsme si mohli zahrát na něčem jiném než na trávě nebo na tvrdém povrchu,“ uvedl známý fotbalista.

S netradičním povrchem se ale jako správný profík nakonec sžil a s chutí si zastřílel.

„Turnaj, který se koná uprostřed náměstí, pro nás bude vždycky mít určitou prestiž, takže jsme rádi, že jsme ho zvládli. Doufáme, že příští rok titul zase na písku obhájíme,“ přeje si bývalý hráč Kroměříže, Líšně či Zlína, který zřejmě bude hrát v nové sezoně za Prostějov.

Sobotní klání se odehrálo na specifickém tvrdém podkladu podle upravených futsalových pravidel systémem 3+1. Týmy byly rozděleny do dvou čtyřčlenných skupiny.

Dva nejlepší šly do semifinále, zahrály si o medaile.

„Já jsem se vrátil k fotbalu po třítýdenní pauze, kdy jsem měl svalové zranění, a o to víc jsem si v aréně na náměstí, kde to má vždycky své kouzlo, užil,“ pronesl Ohnutek.

Zklamáním byl jenom menší zájem týmů. „Škoda, že se nenaplnila kapacita turnaje,“ mrzí organizátora.

„Z mého pohledu nemá nová mladá generace o podobné akce zájem, pak to musíme lepit my. staří vozíčkáři,“ posteskl si. „Chybí tomu mlada krev. My už podobné turnaje hrajeme víc než patnáct let,“ připomíná.

Na Kyocera AVX Cup se představili hráči působí v Rakousku či krajských nebo okresních soutěžích. „Snad jich příště bude víc,“ přeje si Ohnutek.