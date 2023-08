„Zápas jsem si samozřejmě užil. Přece jenom po delší pauze se každý z nás těšil na fotbal. Utkání hodnotím samozřejmě kladně. Jenom škoda mnoha neproměněných šancí z naší strany a hlavně zbytečného inkasovaného gólu,“ lituje jeden z hrdinů nedělního pohodového duelu, který se navzdory vydatnému víkendovému dešti normálně odehrál.

„Hřiště bylo až na pár kaluží poměrně v dobrém stavu, takže odklad nebyl potřeba,“ míní.

Horní Němčí proti Rudicím potvrdilo roli velkého favorita, před vlastním publikem a za deště úřadovalo. Hotovo bylo již po poločase, druhá půle se dohrála pouze z povinnosti.

„Prvních pětadvacet minut ale jednoduchých nebylo, hlavně když jsme pálili šance a hosté z ojedinělého brejku vyrovnali,“ říká.

Ani trefa Poláčka rozjeté domácí nerozhodila. Fotbalisté Horního Němčí brzy zpřesnili mušku a nasypali protivníkovi devět branek. Tři z nich zaznamenal právě Chmelina. „Zápas mi vyšel. Jenom škoda dalších neproměněných šancí,“ poznamenal.

Seřizovač CNC frézek ale nepatří mezi vyhlášené kanonýry. Hattrick si připsal po třech letech. Do kabiny tak bude muset spoluhráčům přinést slivovici.

Mařaticím vyšel vstup do sezony. Chtějí do finále poháru i postup do přeboru

V Horní Němčí umí úspěchy zapít. V minulé sezoně došel účastník okresní soutěže až do finále poháru, letos by rád zaútočil na postup do přeboru.

„Ambice máme ty nejvyšší,“ přitakává.

Na první místo pomýšlejí ale i Havřice, zlobit mohou další týmy. „Těžko říct, kdo je naším hlavním soupeřem. Možná Suchá Loz nebo Pitín,“ přemítá. „Od Havřic nevím co čekat, jelikož minulou sezonu hrály o třídu víš,“ připomíná.

Také Chmelina, který prošel mládeží Slavkova a Dolního Němčí, vyšší soutěž láká. Za muže hrál totiž jenom za rodné Horní Němčí.

„Nějaké nabídky jsem měl, ale poslední dobou mě dost trápilo opakované svalové zranění, takže by to nemělo cenu,“ ví dobře.

Zdravotní trable mu pokazily i zážitek z finále okresního poháru. Na stadionu ligového Slovácka proti Hluku B odehrál pouze dva minuty, pak musel kvůli zranění střídat. „I tak to pro mě byl vrchol kariéry,“ dodává.