ROZHOVOR/ Kapitán fotbalistů Ostrožské Lhoty Miroslav Machala (25) si v uplynulé sezoně vyzkoušel I. A třídu v dresu Nedachlebic. V nové sezoně se společně s Ondřejem Zalubilem a Matějem Jeglou vrátil zpět do Lhoty.

Kapitán fotbalistů Ostrožské Lhoty Miroslav Machala při domácím zápase s Jalubím. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Po jedenáctém místě jsou Lhoťané na pátém místě tabulky. Jaké má ambice kapitán a klíčový hráč našeho týmu? „O postupu se nechci bavit, my chceme uspět hlavně v poháru. Chceme se dostat do finále a hrát na ligovém trávníku Slovácka,“ přeje si kapitán obce, která se letos stala Vesnicí roku 2023.

Proč jste přišel zpátky z Nedachlebic, které hrají I. A třídu do okresního přeboru?

Ve Lhotě je skvělá parta, to je asi ten největší důvod. Aktuálně se nám daří, v Nedachlebicích se nám poslední půlrok moc nevydařil. Také jsem to měl časově náročné, bylo to docela daleko.

Jaký je podle vás největší rozdíl mezi oběma soutěžemi?

Největší asi v taktice. V okrese někteří kluci nevědí, kde se mají postavit při bránění. Hra je hodně rozháraná, hraje se většinou na náhodu. V I. A třídě se hraje víc po zemi, jsou k vidění kombinační akce a hra je také daleko rychlejší.

Taktika je hlavně věc trenéra. Jací jsou v krajské soutěži?

Většina trenérů jsou bývalí ligoví hráči. Tu taktiku mají naučenou, berou to zodpovědně, připravují se na zápasy, berou to jinak jako v okrese. Tam se moc netrénuje, někdy je to tak, že u většiny týmů se kluci sejdou až před zápasem.

V prvním zápase proti hluckému béčku jste dostali pět branek. Nevylekal vás ten výsledek? Neměl jste obavy, že budete hrát o záchranu?

Ne. Věděl jsem, že mají kvalitní béčko. Hlučané se na derby vždycky vyhecují. Z toho zápasu jsem nedělal žádné závěry.

OP: Huštěnovice přestřílely Jarošov, hostující Pavlas skončil v nemocnici

V zápase proti Jalubí byl na lavičce Jiří Jurásek. Je také váš trenér?

Trénuje nás Patrik Štergenich, jen to má momentálně složitější s tím, že má hodně práce. Občas to převezmu místo něho. Trénuje dobře – ujal se toho, je to člověk na správném místě. Jsem rád, že nás vede.

Je dobře, že mužstvo trénuje hráč? Má dostatečnou autoritu?

Na to můžu říct ano i ne. Je to náš kamarád, ale má zkušenosti, umí zápas okomentovat, poradit. Dělá to zadarmo, moc si nemůžeme vybírat. Na podzim hrajeme v improvizované sestavě, kluci mají ještě tresty z minulé sezony, ale zvládáme to. Snažíme se chodit alespoň na páteční tréninky.

Zvládáte to docela dobře. Doma jste jako jediný tým stoprocentní, venku zatím bez výhry. Co schází k tomu, abyste přivezli víc bodů?

Řekl bych, že tam chybí taktika, soudržnost. Dvakrát jsme venku vedli a nakonec v závěru dostali branky. V Babicích i Kněžpoli to chtělo jenom takticky dokopat. My jsme byli pobláznění, pořád jsme chtěli útočit - bylo to jen o taktice. Chtělo to víc mančaft seřvat, víc se semknout a hrát dozadu. I tak se držíme se špičky, doufám, že to takto půjde i dál.

Lhota má tři dlouhodobě potrestané hráče z uplynulé sezony. Na druhou stanu přišli tři noví a zkušení fotbalisté. Jaký máte tým? Jakou má sílu? Na co si troufáte v okresním přeboru?

Ano, je to tak, přišli zkušení fotbalisté. Chceme hrát víc kombinačně, dokážeme si nahrát, chceme hrát pěkný fotbal pro fanoušky a dávat hodně gólů. Věřím, že se postupně budeme víc sehrávat a bude to lepší a lepší.

Hlučan Matejka má první hattrick mezi muži: Za další postup bychom byli rádi

Můžeme se bavit i o postupu z okresu?

O tom bych se nebavil. Je na to příliš brzy, ani v kabině to není téma. My se chceme dostat co nejdál v poháru. Máme to dobře rozjeté. Nechci nikoho podceňovat, ale na jaře máme doma ve čtvrtfinále hratelný Bánov. Dáme do toho všechno, abychom postoupili.

Finále poháru se hraje na ligovém stadionu Slovácka …

Ano, chceme tam hrát. Je to náš cíl. Schází vyhrát dva zápasy. Byla by to taková odměna i pro naše fanoušky.

S čím budete spojený po podzimu vy osobně?

Máme doma kvalitní Nezdenice. Byl bych rád, abychom ten zápas zvládli. Pokud budeme po podzimu do třetího místa, tak to bude pěkné.