„Je to pro nás splněný sen, vrchol nejen fotbalové kariéry. Těšíme se moc,“ přiznává zkušený čtyřiatřicetiletý záložník Sokola.

Huštěnovice se do finále probojovaly vůbec poprvé v klubové historii, o cennou trofej si zahrají s Ostrožskou Lhotou, která už pohár jednou vyhrála.

„Z hlediska atraktivnosti jsem ti přál sousedním Babicím, ty nás stejně jako Ostrožská Lhota a Hluk B v sezoně jediné přehrály, což o něčem svědčí, ale už jsme si moc vybírat nemohli,“ ví dobře.

Parta kouče Antonína Šimona je hlavně ráda, že zvládla všechny pohárové nástrahy a podívá se na stadion Slovácka.

„Je to hlavně poděkování fanouškům, vedení klubu za to, co pro nás dělá. V Huštěnovicích je fotbal postavený na kamarádství, partě,“ tvrdí.

Konečný se v minulosti čuchl i k profesionálnímu fotbalu. Rodák z Rohatce na Hodonínsku prošel mládeží Slovácka, v dorostu nastupoval po boku Daníčka či Reinberka. Stejně jako klubové legendy je rovněž ročník 1989.

Huštěnovice splnily úkol, jsou ve finále poháru. K postupu jim pomohla penalta

Společně pak vzhlíželi k tehdejším ligovým borcům. Chtěl být jako oni. „Pamatuji si na Filipského, Rajnocha a další. Byli mými vzory. Pro nás kluky z akademie bylo úžasné, že jsme mohli přímo ze hřiště nasát atmosféru ligového fotbalu, když jsme při domácích zápasech podávali balony,“ líčí.

I když nemá takovou kariéru jako zmiňovaní borci, má za sebou zajímavou minulost. Deset let působil v Německu, kde slavil dva postupy, chvilku byl i v Rakousku.

V létě 2020 přestoupil do Huštěnovic, kde s rodinou žije. „Jsem tady spokojený. Pracuji s tchánem, máme klempířskou firmu. S kluky si rozumíme. Tým se skládal delší dobu, funguje, což je odměna za poslední dva nebo tři roky,“ míní.

Sokol demonstroval svoji pohodu i v semifinále poháru proti Žítkové. Soupeře z nižší soutěže před vlastním publikem po proměněné penaltě Šuranského a trefě Hlúpika přehrál 2:0 a už vyhlíží rozhodující souboj s Ostrožskou Lhotou.

„Žádný zápas není jednoduchý, ani teď nám to Žítková nedala zadarmo. Nám pomohlo, že jsme šli už v prvním poločase do vedení. Pokud bychom do přestávky přidali další branky, zápas bychom dohráli ve větším klidu,“ je přesvědčený.

„Soupeř byl hodně soubojový. Na našem větším hřišti jsme to měli jednodušší. U nich bychom měli daleko větší problémy,“ tuší.

Huštěnovičtí ale sváteční šichtu zvládli a teď se musí soustředit na mistrovské boje.

V okresním přeboru hrají nahoře, ve zbytku sezony ještě mohou zamíchat kartami, porvat se o postup. Ztráta není propastná, šest bodů jde umazat.

„Vyšší soutěž bych přál hlavně mladším klukům. My budeme dělat všechno pro to, abychom jim pomohli a třeba si I. B třídu zahráli s nimi. Nikdo nás ale netlačí, nahoru chceme sami,“ dodává.