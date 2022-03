Březovou vede trenérský nováček. V jednání je příchod tří posil ze Slovenska

Po postupu do okresního přeboru v něm vždy hráli nahoře. Pohybovali se od třetího do pátého místa, hůře na tom nikdy nebyli. Až loni na podzim se to zvrtlo. Fotbalisté Březové získali jenom třináct bodů, do jarních odvet tak půjdou až z jedenácté pozice a především s novým trenérem Jindřichem Blažkem, se kterým vedení klubu podepsalo půlroční smlouvu do 30. června 2022.