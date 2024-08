Fotbalisté Březové (modré dresy) ve 3. kole okresního přeboru Uherskohradišťska zdolali Slovácko C 4:2.

Fotbalisté Slovácka C v okresním přeboru Uherskohradišťska poprvé neuspěli. Celek ze Sadů ve 3. kole podlehl domácí Březové 2:4 a přišel o letošní neporazitelnost. Sokol srazil hosty dvěma góly v závěru střetnutí, kdy byl rovněž vyloučen kapitán Slovácka C Radek Blažek.

„Za mě by utkání více slušela remíza, domácí ale byli důraznější v koncovce. Dali o dva góly víc, proto vyhráli,“ říká hostující trenér Roman Svoboda.

Březová tak odčinila předcházející nezdar v Mařaticích, před vlastním publikem ovládla i druhý letošní zápas.

Okresní přebor, 3. kolo -

TJ SOKOL BŘEZOVÁ – FC SLOVÁCKO C 4:2 (2:1)

Branky: 18. Peter Habánik, 43. David Pomajbík, 84. Jakub Panák, 93. Jaromír Mimochodek - 26. Radek Blažek, 54. Lukáš Ondra. Rozhodčí: Snopek. Červená karta: 93. Radek Blažek (Slovácko C). Diváci: 150.

„Jsem spokojený s tím, jak to kluci v tom vedru a na horším hřišti zvládli. Všichni odevzdali maximum. O ten gól jsme si zasloužili vyhrát,“ myslí si kouč Sokola Ladislav Kalina.

Pro oba mančafty to ale byl obrovsky těžký zápas. Hrálo se totiž už ve tři hodiny, což je tradiční čas domácích utkání na Březové. Hosté ze Sadů nechápou, proč se v srpnu začíná tak brzy. „Za mě je to v tomto vedru holý nesmysl. Někdo ze svazu nebo z domácího klubu by se nad tím měl zamyslet. Pro hráče je to smrtelné,“ míní Svoboda.

Výhrady měl i ke stavu hrací plochy. „Hřiště bylo hrbolaté, tráva vysoká. Přišlo mi, jako bychom hráli na louce. To se ale nevymlouvám, podmínky byly pro oba mančafty stejné,“ pronesl.

„Je pravda, že hřiště nebylo posečené ani uválcované. Nebylo to moc rovné,“ souhlasí Kalina.

„Březové to ale asi vyhovuje. Přijde mi, jako by nechtěla ani hrát fotbal. Z její strany to byla jenom bouchaná,“ přidává Svoboda.

Možná i kvůli složitějšímu teréná se oba týmy více zaměřily na bránění.

„Celkově jsme měli víc větších příležitostí než soupeř, který se sice snažil kombinovat, ale moc mu to nešlo, a tak stejně jako my spíše zjednodušil hru a nakopával balony dopředu. Pro diváky to nebyl moc pěkný fotbal,“ přiznává Kalina.

Skóre otevřel v 18. minutě domácí stoper Habánik, vzápětí srovnal hostující Blažek.

Vedení domácím vrátil těsně před přestávkou Pomajbík. Po změně stran se ale trefil Ondra a bylo to 2:2.

„Hra se přelévala z jedné strany na druhou. Dlouho to vypadalo, že utkání skončí remízou. Hosté ale v závěru zahrávali standardku, my jsme to odvrátili a po rychlém protiútoku dali vítěznou branku,“ říká Kalina.

Panák prošel přes celé hřiště a trefil se nádherně za tyč. V nastaveném čase pak stejný hráč obešel hostujícího kapitána Blažka, který Panáka sestřelil a oprávněně byl vyloučen. Březová z nařízeného trestného kopu dala čtvrtý gól. Prosadil se Mimochodek.

Oba týmy mají před sebou zajímavé zápasy. Slovácko C v neděli dopoledne vyzve Jarošov, Březová se už v sobotu představí na Zelničkách, kde v derby vyzve domácí Strání B.