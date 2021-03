„Jsme těsně před dokončením a těšíme se, až v nich budeme moci začít fungovat,“ říká předseda fotbalového oddílu SK Březolupy Pavel Hubáček.

Návrat ke sportu se ale nejen v obci na Uherskohradišťsku minimálně o pár týdnů odloží, šatny tak ještě chvíli zůstanou prázdné. „Už jsme si ironicky říkali, že když se nám to po tolika letech povedlo, aby se z nich nestalo jen jakési kulturní zázemí, ale měly pro fotbal a další oddíly spadající pod Sportovní klub, pro který se stavěly, smysl,“ prohlásil zkušený funkcionář.

Jaká je nyní situace v Březolupech?

Situace bude nejspíš všude podobná, ne-li stejná. Všichni čekáme na rozvolnění, sledujeme informace seshora. Hráče nijak neúkolujeme, ale co vím, někteří z nich chodí pravidelně běhat, občas se menší skupinka pár kluků přes sociální síť domluví a udělají si dobrovolný výběh. A jsem za to rád. Je dobře, že sportování mnohým chybí.

Jsou u vás nějaké změny?

Kádr nyní vůbec neřešíme, ani žádné změny nechystáme. Naopak budu rád, když fotbalu nikdo nenechá a všichni se vrátí do tréninkového procesu. Obavy mám především o mládež. Jestli nebude pauza na mnohé příliš velká a jestli budou někteří schopni se do jakéhosi pravidelného režimu znovu dostat. Aby nezpohodlněli a nenašli si třeba jiné aktivity.

Byl byste pro, aby se v současné složité době dohrál alespoň zbytek podzimní části a sezona se mohla uzavřít, nebo to nepovažujete za správné?

Osobně nejsem zastáncem změn pravidel uprostřed jakékoli hry, ale v této době asi nic jiného nezbývá. Byla by škoda skoro polovinu soutěže hodit za hlavu. Kluby to stálo jakési úsilí, čas a samozřejmě finance. Všichni na tom budou podobně, navíc několik utkání se hrálo bez diváků, pravá domácí kulisa chyběla. Takže za mě ano. Ať se dohraje jen polovina soutěže. Chybí asi pět zápasů, to by mohlo v průběhu května až června klapnout, víc se podle mě nestihne. Co je a není spravedlivé, je vždycky věc názoru. Fotbalový život není dlouhý a ztratit rok možnosti postupu pro mnohé týmy by mohl být osudový, na druhou stranu chápu týmy hrající o záchranu, že budou mít například podle losu jiný názor. Proto rozhodnutí vedení fotbalových soutěží nezávidím.

Jak vy snášíte období bez fotbalu?

Fotbal sleduji pořád stejně. Spíše ale výsledkově, skoro v každé západní lize mám oblíbený tým, kterému fandím. Asi jako každý fanda fotbalu se podívám na Ligu mistrů, moc teď přeji Slavii v Evropské lize, z naší ligy ale sleduji pravidelně jen zápasy Slovácka, které letos předvádí skvělé výkony. Moc bych si přál v Uherském Hradišti evropský pohár. Co se týče mých aktivit, dal jsem si předsevzetí k většímu pohybu, ale jak už to bývá, dost zůstalo za očekáváním, ale zlepšení nějaké snad je. (úsměv)

Na jaře se konají valné hromady. Věříte, že přinesou změny nejen v celém fotbale, ale i v okrese a Zlínském kraji? Jak to vypadá na Uherskohradišťsku či Zlínsku?

Chci věřit tomu, že se změny posunou k lepšímu, hlavně co se celostátní úrovně týče. Všichni víme, co se děje a je moc dobře, že se ledy pohnuly. I když to bude běh na dlouhou trať. Nestane se tak ze dne na den. Na Uherskohradišťsku, které se nás teď bezprostředně týká, jsem ale s vedením spokojen. Celý výbor v čele s Františkem Mikem odvádí výbornou práci, skvěle se zvládl přechod na on-line zápisy, pomoc klubům s dotacemi a podobně. Ambice kandidovat nemám, byť jsem několikrát s členy nejužšího vedení diskutoval o možném zapojení se do nějakého výboru či pomoci klubům ohledně administrace právě dotací. Nabídky si moc vážím, ale v tuto chvíli pro mě vyšší „funkcionařina“ není prioritou. Novému okresnímu výboru ale přeji vše dobré, hlavně, aby se mu amatérský fotbal podařil udržet minimálně na takové úrovni, na jaké je.