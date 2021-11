„Okresní soutěž je pro mě málo,“ ví dobře šikovný brankář, jenž mužstvo i sebe tlačí do přeboru. „I kdyby mě to mělo stát úsilí nebo cokoliv jiného, chci hrát nejvýš, co to půjde, jenže zatím jsem teprve na cestě,“ přidává.

Snu o profesionálním fotbale se stále nevzdáváte?

Je pravda, že vždycky jsem se chtěl fotbalem živit, ale bohužel to už je teď nereálné. V dětství jsem dělal i jiné sporty, ale fotbal mě bavil natolik, že jsem ho chtěl hrát závodně. Bohužel na gólmana jsem celkem malý. I když měřím nějakých 184 centimetrů, tak na brankáře je to málo.

Kdo byl vaším vzorem? Koho jste napodoboval?

Chtěl jsem být jako Iker Casillas, jenže ten už ukončil kariéru, jinak další vzory teď už asi nemám. Nějak se snažím dělat všechno podle sebe, ale velice sleduji na sociálních sítích různé tréninky, ať už Neuera nebo De Gea. V tom se potom inspiruji, když trénuji individuálně.

Na tréninky máte čas, nebo se s kluky scházíte jenom na zápasy?

Ještě stále studuji. Jsem vyučený a teď pokračuji v nástavbovém studiu, obor podnikání. Na tréninky určitě čas mám, ale chodím i hodně na brigádu na odpolední směny, takže třeba celý týden jdu ze školy rovnou do práce a pak se domů jenom vyspat. Tenhle rok maturuji, tak se musím i učit. Jinak v Bánově máme trénink trénink jednou týdně, ale kolikrát se nás sejde jenom pět. I přesto my, kteří chceme, tak poctivě trénujeme i v malém počtu. Naštěstí na zápase je nás vždycky dost.

Jak jste se do Bánova vlastně dostal?

Skrz moje kamarády, se kterými jsem hrál v Uherském Brodě krajský přebor dorostu. Byli jsme mladí a nevěřili jsme, že můžeme hrát MSFL v Brodě v základní sestavě, tak přišel kamarád s nápadem, že jeho taťka bude od nové sezony trénovat právě Bánov, tak jestli nepůjdeme jako celá parta tam. Ve třetí lize jsme odehráli pár zápasů, většinou na lavičce, tak jsme se rozhodli odejít do Bánova a “vynést” je trochu výš, i třeba do první B třídy. Zatím se nám to moc nedaří, ale všechno záleží na celém týmu, jak k tomu bude přistupovat.

Za Vlčnov, který hraje I. B třídu, jste chytat nechtěl?

Ne že bych nechtěl hrát za Vlčnov, ale mají tam mladého gólmana a střídat se po zápase s druhým gólmanem se mi nechtělo. Já prostě chci hrát jen fotbal, který je prakticky celý můj život. Potřebuji být v brance každý týden, abych se mohl pořád rozvíjet. To je pro mě klíčové.

Na podzim jste odchytal všechno, že?

V této soutěži jsem odchytal všechny zápasy. Druhý gólman odešel na rok do jiného týmu, aby si taky zahrál.

V desíti zápasech jste inkasoval jenom devět branek. Vyčítáte si nějaký gól?

Určitě si mnoho branek vyčítám. Kolikrát jsem mohl situaci vyřešit líp nebo se jinak pohnout. Bohužel v takových momentech to závisí na desetinách vteřiny.

Bánov má nejlepšího střelce i nejlepší obranu, přesto není první. Proč?

Bohužel jsme našli přemožitele. Bojkovice-Pitín si nás chtěly vychutnat jako i rok předtím, tak si na nás vzali mladé kluky, co hrají za áčko Bojkovic. Poslední zápas podzimu pro nás byl rozhodující, bohužel jsme si odvezli jenom jeden bod, čímž jsme skončili druzí, protože Korytná měla dva zápasy zkontumované, takže ty body nám chyběly.

Dvacetiletý brankář fotbalistů Bánova Jan Junaštík. Foto: se svolením Jana JunaštíkaZdroj: Deník/Libor Kopl

Na obraně si v Bánově zakládáte nebo máte jenom tak dobrý mančaft, že soupeře do šancí prostě nepouštíte?

Máme výborné obránce, stálou a vyrovnanou obranu, která chce hrát a nebojí se. Bohužel jeden z našich dvou stoperů už zvažuje, že po sezoně ukončí kariéru. Právě na to se všichni připravujeme. Ale zase nám přijde posila z Uherského Brodu. Náš kamarád, který bohužel podstoupil operaci kolene, ale do zimní přípravy už se zapojí.

Pokusíte se na jaře zaútočit na první místo a postup?

Určitě chceme zaútočit na postup, máme v tom jasné priority, chceme hrát vyšší soutěž a zahrát si lepší fotbal. Mně osobně by vyšší soutěž lákala, vždycky jsem chtěl hrát lepší fotbal, aby už o něco šlo.

V mládeži jste prošel Slováckem, Kunovicemi, Hlukem i Uherským Brodem. Kde se vám líbilo nejvíc?

Určitě nejlepší roky života patří době, kdy jsem hrál za Kunovice. S nimi jsem podíval na mezinárodní turnaj do Francie. Cestou jsme navštívili i Španělsko a Itálii. Má to něco do sebe, když si s kamarády hrajete fotbal na písku hned vedle moře v Benátkách, anebo se podíváte na slavný stadion Camp Nou v Barceloně. Povedený byl i poslední rok v dorostu právě v tom Uherského Brodu, kde byli super kluci, výborní trenéři. Měli jsme skvělé výsledky, našel jsem si tam spoustu kamarádů, se kterými jsem zůstal a společně nastupujeme teď v Bánově.