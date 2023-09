Fotbalisté Slovácka C v okresním přeboru Uherskohradišťska bodovali podruhé za sebou. Tým ze Sadů v páteční přehrávce 5. kola remizoval v Bílovicích 1:1 a v neúplné tabulce zůstal jedenáctý, soupeř je na tom díky lepšímu skóre o něco lépe.

Trenér fotbalistů Bílovic Martin Hrňa. | Foto: Deník/Libor Kopl

Oba góly padly v úvodní části. Na vedoucí branku domácího kapitána Petra Hlaváčka z 2. minuty odpověděl ještě v prvním poločase Pavel Kříž. Hosté si v zápase vypracovali více vyložených šancí, na výhru ale nedosáhli.

„Bod nakonec bereme, i když jsme klidně mohli mít všechny tři, ale jsme skromní a pomalu se zvedáme,“ říká vedoucí mužstva Slovácka C Aleš Bahula.

Okresní přebor, předehrávka 5. kola -

TJ BÍLOVICE – 1. FC SLOVÁCKO C 1:1 (1:1)

Branky: 2. Petr Hlaváček – 34. Pavel Kříž. Rozhodčí: Korolovych. Diváci: 38.

Tým vedl bez omluveného kouče Romana Svobody. Hosté i bez hlavního trenéra utkání zvládli velmi slušně, dobrou hru ale nepřetavili ve výhru. „Domácí diváci nás chválili, že jsme hráli dobře a byli lepší než soupeř,“ prohlásil Bahula.

V domácím táboře zavládly po další ztrátě rozpaky. „Doma jsme samozřejmě chtěli zvítězit, ale i bod nakonec bereme. Mohli jsme o gól vyhrát, na druhé straně i o tři prohrát,“ ví dobře trenér Bílovic Martin Hrňa.

Jeho tým začal utkání skvěle a hned ve 2. minutě šel do vedení. Po konstruktivní rozehrávce se míč od stopera Zlámala přes Sedláře dostal až k Lukašíkovi. Právě po jeho zpětné přihrávce šly Bílovice dorážkou Hlaváčka z malého vápna do vedení.

Domácí rychlá trefa spíše uškodila. „Od patnácté minuty jsme ve hře topili, plácali. Ztráceli jsme balony, kazili jednoduché přihrávky. Celkově to od nás bylo v první půli trápení,“ přiznal Hrňa.

Zato hosté ze zvedli, v poli začali dominovat, vytvářeli si šance. „Hra byla zpočátku utkání poměrně vyrovnaná. Ve druhé části první půle jsme ale převzali iniciativu a do přestávky si vypracovali tři nebo čtyři vyložené šance. Prosadili jsme se pouze jednou, když se trefil Pavel Kříž. Další možnosti ke skórování jsme ale nevyužili,“ posteskl si Bahula.

Kouč Bílovic Hrňa vyzdvihl oba gólmany. „ Kdyby soupeř vedli 3:1 nebo 4:1, asi bychom se nemohli divit,“ ví dobře.

Slovácku C ale nevyšel ani začátek druhého poločasu. Soupeř si krátce po změně stran vypracoval vyloženou šanci, Zlámal ale mířil hlavou jen do břevna. Pak se do zakončení dostal i dorostenec Janků, skóre se však nezměnilo.

„Jinak se ve druhé půli hrálo spíše mezi šestnáctkami. Bylo to takový zarputilý, škaredý a upachtěný fotbal,“ tvrdí Hrňa.

I když Slovácko C postupně vyrovnalo hru a s přibývajícími minutami znovu převzalo iniciativu, závěr patřil domácím, kteří ale na výhru nedosáhli.

Bílovicím v pátečním duelu scházel dlouhodobě zraněný Mikšaník, proti Slovácku C nehrál ani Kamočai, kterého táhlo lýtko. „Není to ideální, ale bojujeme s tím, co máme,“ říká Hrňa.

Zápas 5. kola se hrál v pátek na žádost Slovácka C. „O přeložení utkání jsme soupeře požádali my. V Sadech totiž o víkendu máme hody. Bílovice původně chtěly hrát v sobotu, což nám nepasovalo, ale nakonec jsme se domluvili na pátku,“ informuje Bahula.

Hostům ve všední den kromě trenéra Svobody scházel pouze Balaštík, místo něj hrál Perůtka, takže sestava Slovácka C byla obdobná jako v neděli proti Jalubí.

„Jinak utkání nebylo vůbec vyhrocené. Pro diváky to byl pohledný zápas, šancí jsme měli daleko víc než soupeř,“ dodal Bahula.