Už žádné pendlování, tři zápasy za víkend. Fotbalisté Bílovic po sezoně ukončí spolupráci s třetiligovým Zlínskem, sdružené družstvo štvalo některé soupeře z okresního přeboru. Naposledy na to upozornil po nedělním utkání trenér Březové Ladislav Kalina. Zkušenému kouči se podobné spojování vůbec nelíbí. A není jediný.

Fotbalisté Bílovic zřejmě sestoupí z okresního přeboru. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Vadí mi to. Vím, že to legislativa povoluje, za mě je to ale podvod na ostatní. S tímto nesouhlasím, aby se kluby takto spojovaly. Není to regulérní,“ má jasno Kalina.

Bílovice se necítí provinile. Kritiku nechápou. Tvrdí, že spolupráce nijak nezneužívaly, do utkání v okresním přeboru nasazovaly pouze své hráče, odchovance.

„Všechno jsou to jenom kluci z Bílovic,“ tvrdí trenér prvního mužstva Martin Hrňa.

Kvůli problémům s marodkou si často vypomáhá právě dorostenci.

Viktor Strapina, Richard Čada, Lukáš Janků a Ondřej Janků nastupují pravidelně za Zlínsko v krajském přeboru dorostu, ale i za Bílovice v krajské soutěži. Běžně tak za víkend odehrají i tři zápasy.

„Kluci sice prošli vyšším třídami, ale jsou to naši odchovanci. Netaháme k nám nikoho cizího, žádné posily z třetí ligy. Spojili jsme se jenom proto, aby kluci měli možnost hrát vyšší dorosteneckou soutěž a zároveň nám vypomohli v mužích. Nic jiného v tom není,“ říká Hrňa.

Běžně v sezoně tak tři hráči z Bílovic nastupují za Zlínsko a stejný počet fotbalistů vypomáhá celku z Uherskohradišťska.

„S jejich áčkem to nemá nic společného,“ upozorňuje.

I když spolupráce funguje slušně, po sezoně skončí. Lukáš Janků s Čadou jdou totiž do mužů, v Bílovicích by měli zůstat i další kluci.

„Chceme, aby nebyli tolik vytížení, aby měli čas si i odpočinout. Tři zápasy za víkend je moc,“ ví dobře nejen Hrňa.

Problém je, že Bílovice zřejmě sestoupí z okresního přeboru, hrát budou nejnižší soutěž. „Pokud to nedopadne, pokusíme se o návrat. Kluci si zaslouží vyšší třídu,“ dodává.