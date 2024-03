Jeho tým ztrácí na vedoucí mančaft tabulky sedm bodů. V klubu se ale o postupu nebaví. Hrát však jenom ve středu tabulky Babičtí nechtějí.

Motivaci mají nejen v okresním přeboru. Ještě před startem mistrovské soutěže je totiž čeká čtvrtfinále poháru. Válek a spol. se v neděli 17. března představí v Jalubí, kam rozhodně nepojedou na výlet. „Chceme tam uspět a postoupit,“ říká Stýskal.

Do okresního přeboru pak vstoupí o týden později duelem v Bánově.

Fotbalisté Babic v letošním kalendářním roce zatím sehráli pouze jedno utkání. Na umělé trávě v Napajedlech přehráli Pohořelice 5:2. Stýskal výsledek vůbec neřeší. „Byl to první zápas. Hrálo se ve volnějším tempu, bylo to takové lážo plážo,“ tvrdí s úsměvem.

Dobře ví, že těžší duely teprve přijdou. Další prověrkou bude sobotní duel na umělé trávě v Kunovicích se Stříbrnicemi.

Babičtí se na druhou polovinu sezony připravují jednou týdně, nic nehrotí. Scházejí se vždy v pátek, kromě běhů nejčastěji hrají fotbálek. „Žádná velká dřina to není,“ přiznává s úsměvem kouč.

Stýskal nepochybuje, že mužstvo bude na startu jara dobře připravené.

Jediným nováčkem v týmu je Lukáš Pítr ze Slovácka C, naopak Tomáš Maniatis zamířil do Lovčic, kde v minulosti již působil, a Michal Petrucha odešel do Rakouska. Další opory zůstaly zůstaly.