Fotbalisté Babic v sobotu oslavili výročí 95 let od založení klubu. Velkým tématem i během oslav bylo setrvání kouče Tomáše Stýskala. Mládežnický trenér Slovácka a člen výkonného výboru OFS Uherské Hradiště dovedl první tým v okresním přeboru ke třetímu místu, dál ale pokračovat nechce.

Fotbalisté Babic o víkendu oslavili výročí 95 let od založení, v obci se konal i dětstký den. | Foto: FC Babice

Vedení klubu známého odborníka přemlouvá, chce ho minimálně do konce roku udržet. „Lámeme ho, snad alespoň do zimy vydrží,“ doufá člen výkonného výboru FC Babice Radek Chybík.

I když kouč Stýskal po posledním utkání s Březovou vtipkoval o svém odvolání, opak je pravdou.

Vedení klubu je s práci známého trenéra velmi spokojeno, třetí místo považují v Babicích za úspěch.

„Okresní přebor nám vyhovuje, nikam výš se neženeme. Nehrajeme na výsledky, tak jako jiné týmy. Vyhovují nám hokejové střídání, šanci mohou dostávat i mladší kluci z dorostu, kteří se po boku Milana Válka a dalších zkušených hráčů učí a díky nim se mohou zlepšovat,“ říká Chybík.

I když v Babicích intenzivně pracují na složení kádru pro příští ročník, žádné změny ještě jasné nejsou. „Než brát odjinud starší kluky, radši chceme zapracovávat vlastní dorostence, byť to může být někdy na úkor kvality hry nebo výsledku. Mančaft je ale u nás dobrý, kluci tvoří dobrou partu. Základ je správně nastavený, teď jenom potřebujeme, aby to fungovalo v dlouhodobějším horizontu a budeme spokojení," uvedl.

Sobotní přátelský duel, ale fotbalistům Babic nevyšel. Domácí tým v rámci oslav podlehl sousední Slovácké Spartě Spytihněv 3:4.

Dojem napravili alespoň "staří páni", kteří stejného soupeře přehráli 4:2.

Jako správný kanonýr se ukázal Jiří Gottvald, jenž se trefil dvakrát, střeleckou smůlu konečně protrhl i Libor Železník, jenž šel snad pětkrát sám na brankáře, skóroval však jenom jednou.

Skóre uzavřel Petr Lukáš, který do sítě nechytatelně napálil odražený balon.

„Výsledky pro nás nebyly podstatné. My jsme hlavně rádi, že jsme se zase sešli. A to, že to bylo i s kluky ze Spytihněvi, což je náš spřátelený oddíl, byl vítaný bonus. Bylo fajn se opět s kluky, kteří v Babicích cosi odkopali, potkat. Spousta našich bývalých hráčů se rozletěla do různých koutů republiky, a tak je složitější se potkávat a kontakt s nimi není tak běžný, jako s kluky, co hrají za áčko,“ líčí Chybík.

Souboj dorostenců Babic a Spytihněvi skončil nerozhodně 2:2. Se stejným protivníkem se utkali i přípravka a také žáci.

„Na mládeži si zakládáme, máme obsazené všechny oficiální mládežnické kategorie a navíc nám už druhý rok funguje minipřípravka. Snažíme se jak dětem, tak i trenérům vytvářet podmínky k jejich rozvoji, především zkvalitňováním zázemí. Chceme, aby chlapci a dívky věděli, že někam patří, byli hrdí na to, že reprezentují svoji obec a hrají za Babice,“ prohlásil Chybík.

Zatímco jinde není vyjímkou sloučení tři obcí, aby daly dohromady jedno žákovské či dorostencké družstvo, v Babicích s mládeží problémy nemají.

A snad to tak bude i nadále!

„V přípravce máme více než patnáct kluků, i žáků máme dost. Horší je to s dorostem, protože kluci mají i jiné zájmy než fotbal, dorůstá nám, ale dobrá generace, za dva roky to bude super,“ věří Chybík.

Součástí sobotních fotbalových oslav byl i dětský den o jeho organizaci se postaralo SRPŠ při ZŠ Babice. Chlapci i děvčata si užili nejen skákací hrad, ale i malování na obličej, maxi puzzle, skákání v pytli, ježdění na koloběžkách či tvořivou dílnu.

„Děti si přišly rozhodně na své. Pobíhaly mezi atrakcemi, bavily se. Většina z nich si navíc mohla ve střelbě na cíl zajistit drobný dárek s logem klubu. A tak se to v průběhu dne hemžilo dětmi s kšiltovkou, tričkem nebo vakem na kopačky s logem FC Babice,“ hlásil.

Večer se v areálu U Střešně uskutečnila zábava s hudební skupinou Kumpáni.

„Hlavní bylo, že nám vyšlo počasí. Oslavy byly bouřlivé, hlavně večer na zábavě to někteří řádně odšpuntovali,“ přiznává s úsměvem Chybík.

„Poděkovat za spolupráci musíme obci Babice, která nám s oslavami pomohla, ale obrovitánský dík patří také SRPŠ, kteří ve sportovním areálu v rámci dětského dne zajistili pro děti i mimo fotbalové vyžití, které vykouzlilo dětem na tváři úsměv," přidal.

Pořádný mejdan se v Babicích uskuteční za pět let, kdy budou tamní fotbalisté slavit stovku. „Tentokrát to ještě bylo takové komornější. Víme, že se při organizaci vyskytly i nějaké chyby, ale pro příště se z nich poučíme a už to bude opravdu bez problémů,“ slibuje závěrem Chybík.