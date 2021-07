Ve známém klubu z Uherskohradišťska, kterému šéfuje hradní kancléř Vratislav Mynář, podle dostupných čísel zaznamenal ve 185 soutěžních zápasech neuvěřitelných 189 gólů.

„Vím, že jsem branky vždycky dával a věřím, že v tom budu pokračovat i v Rakousku, ale když jsem viděl tu statistiku, samotného mě to trošku překvapilo a příjemně potěšilo,“ přiznává.

„I když jsem s nadsázkou všem říkal, že jsem jich musel dát za Osvětimany alespoň tři sta, rozhodně jsem nečekal, že jich bude tolik,“ přidává udiveně.

Zýbal v ambiciózním týmu těžil hlavně z práce borců, jenž dříve stejně jako on nastupovali ve vyšších soutěžích. Dobře ví, že bez podpory mančaftu by tolik branek rozhodně nedal.

„Je pravda, že jsem tady měl vždycky výborné spoluhráče, kteří mi poskytovali veškerý servis k tomu, abych ty branky střílel. Pokaždé to byla zásluha celého mužstva,“ míní.

A kdyby zkušeného jednatřicetiletého forvarda nezastavila pandemie koronaviru, byla by čísla ještě úchvatnější. „Nad tím jsem taky přemýšlel. Hodně mě to mrzelo, protože si myslím, že už bych těch gólů měl dvě stě. Doba ale je těžká, nikdo neví, co bude za týden, což platí i pro můj odchod do Rakouska. Zase se mohou zavřít hranice a máme všichni po fotbale,“ bojí se.

Zýbal strávil v Osvětimanech dlouhých 8,5 roku, což už je nějaká doba, kus života. Nyní v klubu končí. Za fotbalem už jezdí do Rakouska.

„Nad odchodem jsem váhal dlouho,“ tvrdí. „V Osvětimanech mě to vždycky bavilo. Je tady skvělá parta lidí, měli jsme výsledky. Zahraniční angažmá mě ale dlouho lákalo. Navíc už jsem na sobe cítil, že bych potřeboval změnu,“ líčí.

„Neodcházelo se mi lehce, ale nechtěl jsem, aby mě v budoucnu mrzelo, že jsem to nikdy nezkusil,“ vysvětluje.

Osvětimanům pomohl k posunu z nejnižší krajské soutěže do I. A třídy, kde Zýbal a spol. hráli vždycky na špici. Postup do přeboru ale ambicióznímu celku pokaždé těsně unikl.

„Kdyby to vyšlo, třeba bych zůstal,“ přemítá.

„Zase bych měl proti neznámým soupeřům větší motivaci ukázat se, ale to nebylo to hlavní. Spíš jsem to bral z osobního hlediska. Stejně jako všichni ostatní kluci stárnu. V září mi bude dvaatřicet, takže mám asi poslední možnost jít někam za rozumných podmínek,“ cítí.

Takže v létě neváhal, rozhodil sítě a čekal na odezvu. Pokud by nesehnal zajímavé angažmá, zůstal by dál v Osvětimanech. Na nic netlačil, jinde v regionu hrát nechce.

Nakonec to klaplo. Pokud se nestane něco mimořádného, v Ersteklasse bude nastupovat za Unterstinkenbrunn. Do vesnice ležící kousek od vyhlášeného lázeňského města Laa an der Thaya dojíždí společně s bývalým hráčem Slovácka, Uherského Brodu nebo Hodonína Kryštofem Pospíšilem.

Zatímco před lety, kdy do Pöchlarnu jezdil s kamarádem z Milotic Radkem Kundratou, to po třech duelech vzdal, tentokrát to zabalit nemíní. Za nový tým odehrál již dva zápasy. Při premiéře zaznamenal dva góly, v úterním střetnutí vyšel naprázdno.

I když jej v Osvětimanech přemlouvali, nakonec jeho rozhodnutí pochopili a akceptovali.

„Je jasné, že se jim to nehodilo moc do krámu, protože fotbalisté na této úrovni chybí a není jednoduchého někoho sehnat. Mynáře i ostatní lidi mám rád. Požádal jsem ho, ať mě nechá si to vyzkoušet. Trenér Němčický to však vzal sportovně. Ví, že jsem toho pro Osvětimany hodně udělal. Chápe, že si to chci vyzkoušet i jinde,“ uvedl.

Spoluhráčům svůj záměr oznámil, rozloučit se s nimi zatím ještě nestihl. „Zatím žádná společná akce nebyla. Všechno se to událo strašně rychle. Navíc je nyní období dovolených, příprava teprve začíná, takže je složité to časově skloubit. Určitě ale něco vymyslím, klukům koupím sud piva a na rozlučku připravím nějaké občerstvení,“ slibuje.

S bývalými parťáka a kamarády se ale úplně neloučí. Když bude mít čas a chuť, bude do Osvětiman jezdit trénovat. „Zůstáváme v kontaktu,“ říká.

Když se bude vracet na Moravu, první volbou bude právě klub ležící v Chřibech na potoce Hruškovice. „Vždyť jsem pořád jejich hráč,“ ví dobře.