VinoEuro2022

Finále: FC Vinaři Česká Republika – Slovinsko 6:1 (1:1)

Branky českého týmu: Michna 3, Jambor 2, Koudela.

„Jsem moc rád, že jsme soupeři oplatili porážku z roku 2018 a dotáhli to až k turnajovému prvenství,“ radoval se kapitán českého výběru Pavel Hoša.

Zatímco před čtyřmi lety brali tuzemští vinaři na evropském šampionátu bronz, v domácím prostředí vystoupali až na vrchol.

„Kluky musím pochválit za výkony i přístup. Oproti poslednímu šampionátu jsme se posunuli, udělali progres. Finále jsme stejně jako celý turnaj zvládli skvěle. Problémy jsme měli akorát v semifinále, které rozhodly penalty,“ uvedl trenér zlaté party Stanislav Vajčner.

Jeho tým na domácím mistrovství Evropy, které se od středy do soboty konalo na Moravě, neprohrál.

Čeští vinaři suverénně ovládli základní skupinu B, když postupně zdolali Maďarsko 3:0, Portugalsko 3:1 a sousední Rakousko 3:2, aby nejtěžší duel sehráli v semifinále proti Německu.

Postup do finále jim vystřel bývalý ligový kanonýr David Lafata.

„Semifinále bylo hodně náročné. Hrálo se v pravé poledne, navíc soupeř byl velmi dobrý, organizovaný. Utkání mělo úroveň, stálo nás hodně sil, ale nakonec to zvládli,“ oddechl si člen Klubu ligových kanonýrů a šestinásobný nejlepší střelec FORTUNA:LIGY.

Týmu vinařů pomohl ve dvou zápasech. Potvrdil, že i po skončení profesionální kariéry má pořád co nabídnout.

„Byli jsme domluvení už před dvěma lety, než se to odložilo. Věděl jsem, do čeho jdu, ale moc jsme si to nedokázal představit. Nakonec to byla moc fajn akce,“ prohlásil rodilý Jihočech. „Zápasy měly náboj, úroveň krajského přeboru. Bylo vidět, že nikdo nechce prohrát,“ přidal.

Rodák z Olešníku, kde nyní hraje krajský přebor, si pobyt na Moravě užil i v doprovodu manželky. „Udělali jsme si takový menší výlet,“ přiznává.

Bývalý útočník Sparty, Českých Budějovic nebo Jablonce si vychutnal návštěvu vinného sklepu i prohlídku hradu Buchlov. Na Slovácku ochutnal nějaké vzorky vína, něco se přiučil. „Doteď jsem o něm moc nevěděl. Jsem typický Jihočech, takže buď mi chutná nebo ne,“ směje se.

Mistrovství Evropy vinařských fotbalových reprezentací je událost, která má původ v roce 2010 a aktuálně se do ní zapojuje osm evropských vinařských zemí. Kromě České republiky také Německo, Slovinsko, Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko, Portugalsko a Itálie.

Právě tam se konalo historicky první mezinárodní setkání vinařů "fotbalistů". V České republice, konkrétně ve Znojmě, Mikulově a Uherském Hradišti se uskutečnil sedmý ročník, který na stadionu ligového Slovácka vyvrcholil v sobotu dopoledne.