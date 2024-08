Zvládli to i bez dovolenkářů. Fotbalisté Ořechova přijeli do Hluku oslabení o šest hráčů, přesto na půdě rovněž neporaženého nováčka nejnižší krajské soutěže zvítězili 2:0 a díky lepšímu skóre jsou s devíti body v čele tabulky I. B třídy skupiny C.

Hostům nedělní triumf vystřelili Ondřej Dvouletý a Přemek Bartošík. „Jsme rádi, že jsme těžké utkání takto zvládli. V tomto počasí bylo utkání pro oba týmy hodně náročné,“ uvedl kouč Sokola Jiří Kowalík.

Rezerva Spartaku vyšla před vlastním publikem střelecky i bodově naprázdno.

I. B třída sk. C, 3. kolo -

SPARTAK HLUK B – SOKOL OŘECHOV 0:2 (0:1)

Branky: 6. Ondřej Dvouletý, 84. Přemek Bartošík. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 85.

„Ořechov má výborný mančaft. Za mě má kádr na postup. Hosté u nás vyhráli zcela zaslouženě,“ uznal sportovně útočník Hluku Petr Vozár.

Hostům ani nevadilo, že jich bylo málo a na lavičce z různých důvodů měli pouze Aleš Zichalu, náhradního brankáře Kuchaře a trenéra Kowalíka. „Po minulém utkáním nám kvůli dovolené vypadli čtyři kluci. Nehráli Trlida, Martykán, Váňa ani Hynčica,“ hlásil Kowalík.

Mimo hru zůstává jeho syn Jakub, povinnosti v ligovém Slovácku měl Šumulikoski.

I tak byl Ořechov v prvním poločase herně lepší, fotbalovější. „Více jsme drželi míč a dali gól. Měli jsme i pár další náznaků ke skórování,“ říká Kowalík.

Skóre otevřel hned v 6. minutě Dvouletý. Posila z Nedakonic skórovala podruhé za sebou.

„Zápas kvůli velkému vedru nebyl až tak atraktivní, jak by se dalo čekat. Hosté začali daleko lépe. Kombinovali, běhali a v prvním poločase proměnili jednu šanci,“ říká Vozár.

Druhá půle byla už vyrovnaná. „Domácí klidně mohli vyrovnat,“ přiznává ex-ligový kanonýr. „Měli tam dva nebezpečné závary, které jsme i se štěstím přečkali. Zblokovali jsme tam střelu, odvrátili balon,“ přidává.

„Druhý poločas jsme začali lépe a vyrovnali hru. Hosté ale stále měli navrch a tlačili nás. Vypracovali si dost šancí. My jsme tam taky měli nějaké možnosti. Pokud bychom to na zadní tyči zavřeli, mohli jsme skórovat do prázdné branky a vypadalo by to třeba jinak. Střelecky jsme se ale neprosadili,“ posteskl si Vozár.

Na druhé straně měli Ořechovští spoustu akcí, které vůbec nedotáhli.

Ke konci ale přidali po standardní situaci z půlky hřiště druhý gól a bylo rozhodnuto. „Vyhráli jsme zaslouženě. Hluk ale nebyl snadný protivník. Myslím, že ještě potrápí hodně mužstev,“ dodal Kowalík.

Jeho tým nyní hostí doma Lhotu. Béčko Hluku jede do Buchlovic.