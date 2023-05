Zranění jsou součástí boje, patří i k fotbalu. Jen málokdy se ale stane, že nepříjemnou ránu utrží rozhodčí, což se stalo v neděli v Šumicích. Při zápase 21. kola krajské I. A třídy skupiny B s Mladcovou brzy po začátku utkání opustil hřiště na nosítkách hlavní arbitr Tomáš Polášek, duel dopískal asistent Michal Veselý.

Nedělní zápas fotbalistů Šumic s Mladcovou poznamenalo zranění hlavního rozhodčího. | Foto: TJ Šumice

Inkriminovaná chvíle přišla ještě za bezbrankového stavu hned v 10. minutě. „Hlavní rozhodčí se přimotal do souboje mezi dva hráče a nakonec skončil na zemi. Dlouho jsem neviděl rozhodčího odnášet na nosítkách,“ říká trenér Šumic Martin Zicha.

„Srazil se s hráči a musel do nemocnice. Zřejmě má zlomenou nohu,“ doplnil kolegu kouč Mladcové Jan Somberg.

Vážná diagnóza se naštěstí nepotvrdila. Sudí z Napajedel má podle rentgenu kosti v pořádku, podle lékařů z uherskohradišťské nemocnice má spíše natažené či natržené vazy v kotníku.

Zápas byl na asi deset minut přerušen. „Chvilku nám potom trvalo, než jsme se do toho zase zpátky dostali,“ přiznává Zicha.

I. A třída sk. B, 21. kolo -

TJ ŠUMICE – FK MLADCOVÁ 4:3 (1:1)

Branky: 28. a 78. Ondřej Koktavý, 47. Pavel Dvořák, 55. Jan Žampach z penalty - 38. Vlastimil Fabík, 52. Daniel Kahaja, 90. Martin Čihánek. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 120.

Hostům se výkon sudího Veselého nelíbil. „Vůbec to nezvládl. Hlavami kroutily oba týmy,“ tvrdí Somberg.

Atraktivní přestřelku nakonec ovládly domácí Šumice. „Jsme rádi za vítězství, které jsme nutně potřebovali,“ prohlásil Zicha.

Jeho tým se na tři body ale pořádně nadřel. „Mladcová hrála dobrý fotbal, má slušnou kvalitu. My jsem se ale na soupeře chystali. Věděli jsme, že ve čtvrtek absolvoval dohrávku. Počítali jsme s tím, že by hosté mohli fyzicky odpadnout,“ líčí domácí kouč.

Duel Pitína s Rudicemi zahájil reprezentant Kúdela, hrála dechovka i cimbálovka

Šumicím vstup do utkání vyšel, ale z převahy vytěžili jediný gól. Soupeř postupem času hru i výsledek srovnal, po půli to bylo nerozhodně 1:1.

„I druhá půlka byla vyrovnaná, svižná. Když jsme ke konci dali na 4:2, měli jsme si závěr pohlídat lépe. Bohužel jsme dostali hloupý gól, náskok ale udrželi. Myslím, že vyhrál spíše šťastnější tým,“ uvedl Zicha.

Mladcová se vracela do Zlína bez bodů. „Pro diváky to bylo docela zajímavé utkání. Padlo hodně branek, klidně jich ale mohlo být i víc. Bohužel jsme nedohráli některé věci, což se soupeři povedlo a i proto vyhrál. My jsme trefovali tyčky, dávali to těsně vedle. Utkání by za mě slušela remíza, nicméně domácí dali o gól a vyhráli,“ dodal Somberg.