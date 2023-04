„Porážka nás hodně mrzí, ale upřímně teď nemyslím na vyřazení, ale na to, aby všechny tři zraněné holky byly brzy v pořádku Ke konci nás to všechny semlelo. Myšlenkami jsme byly mimo,“ přiznává dvacetiletá Žufánková.

Hráčky Slovácka do sebe drsně narazily až v samotném závěru utkání, obě byly pořádně v obličeji potlučené. „Obě holky si zavolaly, vůbec o sobě nevěděly,“ říká Žufánková.

Nešťastná srážka byla jen vyvrcholením bojovného souboje, do kterého šly všechna děvčata naplno. „Bylo to vyhecované, oba týmy moc chtěly vyhrát. Na hřišti navíc byly těžké podmínky, terén tomu napovídal, že to bude boj,“ uvedla.

Fotbalistky Slovácka stejně jako před dvěma týdny favorizovanou Spartu pořádně prohnaly. Zatímco v lize s vedoucím týmem na umělé trávě remizovaly 1:1, v semifinále poháru těsně padly 0:1. „Myslím, že s nimi můžeme hrát vyrovnané zápasy, ale v tom finále nám ještě nějaký krůček chybí, abychom tyto utkání vyhrávaly,“ míní mladá útočnice.

Celek z Uherského Hradiště se ale hlavně na jaře prezentuje velmi dobrými výkony, i letos bude hrát ve skupině o titul, bojovat o medaili.

Výkony děvčat ze Slovácka zaujaly i reprezentačního kouče Karla Radu. Vicemistr Evropy z roku 1996 pro přípravný dubnový dvojzápas s Marokem a Rakouskem nominoval hned čtyři hráčky z Uherského Hradiště.

Kromě brankářky Barbory Růžičkové obdržely pozvánku také stoperka Lucie Jelínková, krajní obránkyně Alena Pěčková a poprvé i útočnice Jana Žufánková.

Rodačku z Buchlovic čeká debut v ženském národním týmu.

„Moc mě to těší, vůbec jsem to nečekala,“ přiznává.

Reprezentaci bere jako výzvu, splněný sen. „Bude to pro mě nová zkušenost. Byl to můj dlouhodobý cíl. Vůbec jsem nečekala, že přijde tak brzy. Jsem moc vděčná,“ prohlásila.

Výhoda je, že se v Praze potká se třemi klubovými parťačkami. Seznámení s dalšími hráčkami bude o to jednodušší. „Budu se tam cítit mnohem líp, když tam se mnou budou spoluhráčky v klubu,“ souhlasí.

Výběr žen se sejde v Praze v pondělí 3. dubna. Následně se přesune rovnou do Chomutova, kde se začne chystat na zápas proti Maroku.

Po čtvrtečním zápase vydrží národní mužstvo na severu Čech až do neděle, kdy se přesune do Vídeňského Nového Města, kde v úterý nastoupí proti domácímu Rakousku. Sympatická útočnice začínala s fotbalem doma v Buchlovicích. V rodné vesnici nejprve hrávala s kluky, brzy ale přešla do Slovácka, kde se ze žákyň přes juniorky dostala až do žen, kde se zařadila mezi opory.

I když by si jednou ráda zahrála v zahraničí, z Uherského Hradiště nikam neutíká. „Chci se držet nohama na zemi a jít krok za krokem. První chci něco dokázat ve Slovácku,“ říká.

Další možnost svěřenkyně trenéra Vlachovského promarnily, do finále Českého poháru žen FAČR prošly Sparta se Slavií. „Je škoda, že jsme tuto příležitost nevyužily,“ mrzí Žufánkovou.

Kromě fotbalu se věnuje hlavně studiu na vysoké škole v Olomouci, obor Tělovýchova a specializace.