Jinak tým zůstal po podzimní části téměř stejný. Skončil pouze Roubal, který zamířil do Nedachlebic. „Byl u nás jenom půl roku, dokážeme ho nahradit,“ věří kouč.

Počítat příliš nemůže se službami Vráblíka. Dlouholetá opora staví dům, spoustu času mu zabírá práce, takže ve volnu se chce věnovat rodině. Fotbalu už nechce obětovat tolik času jako dřív.

„Jsme domluvení, že nám v případě potřeby vypomůže, ale nemůžeme si myslet, že bude k dispozici každý zápas. To určitě ne,“ ví dobře Polák.

V Prakšicích i dál chtějí sázet na odchovance, talentované kluky. „Tým je mladý. Jenom tři hráči mají přes třicet, zbytek má do pětadvaceti let,“ připomíná.

„V zimě s námi trénují i dva patnáctiletí kluci. Právě v nich je budoucnost prakšické kopané,“ myslí s Polák.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Jeho tým zahájil zimní přípravu 17. ledna. Dvanáctý tým krajské I. B třídy skupiny C se schází dvakrát týdně. Vždy ve středu společně trénují muži s dorostem, v pátek jsou zvlášť.

„V Prakšicích máme menší umělku, takže hodně věcí děláme na hřišti s balonem. Hlavně na soustředění jsme ale dost poběhali,“ říká Polák.

Celek ze Slovácka má za sebou pobyt na Znojemsku. Na kempu v Šanově využil halu i menší umělku, klasické hřiště měl k dispozici v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Právě tam sehrál i dva přípravné duely. Litobratřice, což je tým z nejnižší soutěže, deklasoval 9:0, na druhý den zdolal domácí Šanov 2:1. „Soupeř hraje na špici okresního přeboru. Na to, že kluci byli v plné zátěži a ve velké únavě, tak to zvládli velice dobře. Výsledku si docela cením, protože za sebou jsme měli čtyři tréninkové jednotky a jeden zápas,“ pronesl.

Přípravný fotbal: Bojkovice přehrály Prlov, Šumice otočily z 0:3 na 7:3

Odveta se uskutečnila na Lapači v Uherském Brodu. Prakšice zvítězily 7:2, kouč Polák ale i přes jasný triumf s výkonem mužstva spokojený nebyl.

„Nelíbilo se mi to. Soupeř byl unavený, my jsme ale hráli hůř než v Šanově,“ tvrdí.

Prakšice sehrají generálku už tuto sobotu v Hrádku, kde se utkají s Vlachovicemi.

Víkend přes mistráky budou mít volno.

Druhou polovinu sezony zahájí doma se Zdounky, v dalších jarních duelech vyzvou Buchlovice a Ořechov.

„Hned na začátku máme týmy z popředí tabulky, ale kluci jsou odhodlaní porvat se o co nejlepší výsledek. Cíl je jasný: chceme uhrát co nejvíce bodů, abychom se co nejdříve zachránili a nemuseli se strachovat až do posledního kola,“ prohlásil Polák.

Nivnice jedná o příchodu slovenského stopera Cvacha, prohrála s Brumovem

Prakšice na podzim uhrály pouze deset bodů, nyní jsou horší jenom Traplice a Vlčnov.

„Sázíme na práci s vlastními odchovanci. Za nás je to jediná správná cesta. Jsem přesvědčený o tom, že je v silách tohoto týmu současné umístění v tabulce vylepšit. Když pominu dvě utkání, ve kterých jsme vyhořeli, tak na podzim jsme neodehráli špatné zápas, jenám nám chyběly góly, což by se mělo s návratem Kočici změnit,“ doufá Polák.