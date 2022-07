Druhou staronovou tváří je Lukáš Jaroněk. Šestadvacetiletý útočník se na Bělinku vrací po dvou letech. Stejně jako Váňa letos v zimě kývl na nabídku slovenského třetiligového klubu Lednické Rovne a bez souhlasu vedení Uherského Brodu čtyři dny před startem druhé poloviny sezony zamířil na volný přestup do zahraničí.

Nový tým ale k záchraně ve třetí lize nepomohl, a tak se v létě vrátil zpátky na Slovácko.

Kunovický trenér Petr Chaloupka si od nových akvizicí hodně slibuje. „Oba jsou to kvalitní a hlavně góloví hráči. Prošli třetí ligou, mají zkušenosti z vyšších soutěží. Určitě nám pomohou,“ je přesvědčený.

Váňa s Jaroňkem se ale na Bělince nepotkají s Ondicou s Bihárim, kteří naopak míří za lepšími podmínkami do Rakouska. Pokračovat v Kunovicích už vzhledem k věku a zdravotním problémům nebude ani kapitán Kříž, jenž skončil již na jaře.

Po zranění se naopak k fotbalu pomalu vrací jiný forvard Albert Šašinka. Šanci mezi muži dostanou šikovní dorostenci Martin Svoboda a Marek Novosad. „Už s námi chodili na jaře, postupně se zapracovávají,“ říká Chaloupka.

Zlechov po sestupu udržel všechny opory, zůstal i trenér Cigoš. Co Červinka?

Jinak vedení klubu žádné další posily nelanaří, kádr je víceméně kompletní. „Mohlo to by to dobré,“ věří kouč.

V minulé sezoně skončily Kunovice, které se dlouho zachraňovaly, desáté, letos by chtěly své umístění ještě vylepšit. „Hlavně nechceme mít starosti se záchranou,“ přiznává Chaloupka.

„Rádi bychom se pohybovalo do pátého, šestého místa. Věřím, že kádr na to má,“ přidává.

Bývalý zadák mužstvo povede společně s trenérem dorostu s Jiřím Chramcovem.

Kunovice vstoupí do sezony domácím duelem s Těšnovicemi. Ve druhém kole jedou k sousedům do Hluku, pak je čeká Újezdec.

Komplikací je, že před prvním mistrovským zápasem zřejmě sehrají jenom jeden přípravný duel. „Měli jsme hrát s Napajedly, které nám ale utkání odřekly. Jelikož další týden je už pohár, do kterého jsme se nepřihlásili, je těžké najít jiné soupeře, takže odehrajeme jenom utkání s Kozojídky,“ hlásí Chaloupka.

Jinak kunovičtí fotbalisté Kunovic zahájili letní přípravu po státních svátcích, scházejí se dvakrát týdně.