Žádnou protekci ale Pecha nepotřebuje. Pod trenérem nastupoval už v Myjavě. „Nejprve v dorostu a když Spartak hrál první ligu a já jsem byl v kádru, chodil jsem hlavně za béčko, které taky vedl,“ říká.

Stančík lákal šikovného hráče už do Částkovcí, ale rodák z Unína zůstával věrný Myjavě, kde působil dlouhých jedenáct deset let.

Do klubu přišel ze Skalice už v srpnu 2011, předtím působil v Kopčanech, kde s fotbalem začínal. „Po těch letech jsem cítil, že to už chce změnu,“ vysvětluje.

Na Myjavu jenom tak nezapomene. Ve Spartaku se dokonce probojoval do ligového kádru, žádný start v první slovenské lize ale u svého jména nemá, nejvýš hrával třetí ligu. „Nevadí mi to. I když někdy k tomu bylo blízko, byl jsem mladý a nezkušený,“ uvědomuje si.

Nyní se ve městě s dvanácti tisíci obyvateli hraje druhá nejvyšší soutěž. Pechovi se ale nechtělo jezdit na východ republiky, podstupovat dlouhé štreky do Košic, Prešova či Humenného. „Navíc bych kvůli práci těžko stíhal všechny tréninky. Bylo by to náročné,“ cítí.

I proto kývl na nabídku kouče Stančíka, v létě zamířil přes hraniční přechod a posílil Strání. „Lanařit mě nemusel. Když vidím, jaké má klub podmínky a tým, nemám z toho strach. Kluci jsou v pohodě, do kolektivu jsem bez problémů zapadl,“ pochvaluje.

Podívejte se: Strání k debaklu pomohl vlastní gól i zahozená penalta Slavkova

Že bude hrát na Moravě jenom krajský přebor, mu příliš nevadí. „Chtěl jsem prostě zkusit něco nového,“ tvrdí krajní záložník nebo obránce.

Novému týmu by s dalšími slovenskými parťáky rád pomohl k návratu do divize. „Zatím jsme se o postupu nebavili, ale když vidím kluky kolem sebe, určitě tým na to máme,“ je přesvědčený.

O soupeřích ovšem Pecha žádné info nemá. Se Slušovicemi, Luhačovicemi, Boršicemi či Osvětimany se v kariéře doposud nesetkal. „Až budu mít čas, musím všechno nastudovat,“ říká.

Ani o Slavkovu, kde se Strání představilo v rámci druhého kola krajského poháru, nic nevěděl. „Čekal jsem, že to bude vyostřenější, ale nakonec to byl pohodový zápas. Nikdo se nechtěl zranit, prostě pohodička,“ usmíval se Pecha.

Konto soupeře z nižší soutěže zatížil dvěma brankami, taky asistoval u vedoucí branky, kterou si dal Slavkov po jeho centru sám. Na výhře 6:0 tak měl zásadní podíl.

„Na začátku to bylo docela velmi těžké. Nevěděl jsem, co nás čeká. Druhý poločas ale soupeř odešel kondičně a už jsme pouze kontrolovali hru,“ dodal závěrem.