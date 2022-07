Letní příprava fotbalistů Hluku

Středa 13. července v 18.00: Hluk – Vnorovy

Sobota 16. července v 17.00: Brumov – Hluk

Sobota 23. července: 1. FC Slovácko U18 – Hluk (čas a místo bude upřesněno)

Neděle 31. července v 17.30, 2. kolo poháru KFS: Jaroslavice/Hrachovec – Hluk

Někdejší druholigový útočník měl původně pokračovat dál u dorostu, kde měl rozdělanou práci, ale po dohodě s hrajícím předsedou oddílu Zdeňkem Horákem se posune k áčku.

„Na nabídku jsem nekývl hned, nechal jsem si nějakou dobu na rozmyšlenou. Přece jenom z mládeže k mužům je to skok, větší zodpovědnost za výsledky, které třeba u dorostu nejsou až tolik důležité jako rozvoj hráče,“ říká Zlínský.

V Hluku však dál chtějí pracovat koncepčně a postupně zabudovávat do prvního mužstva čím dál více šikovných dorostenců, vlastních odchovanců.

S tím souvisejí i skromnější cíle, které vedení Spartaku má. „Nechceme do světa vykřikovat nic o postupu, prvním místě. Samozřejmě hlavně doma chceme vyhrávat a mít plusové body, ale prvotním cílem je zapracovávání mladých hráčů,“ tvrdí.

Když se však bude Spartaku dařit, zasedne vedení klubu po podzimní části a třeba přehodnotí své cíle. Teď ale o krajském přeboru v Hluku nikdo nemluví.

Zlínského, který bude s dorostem pomáhat Aleši Hrabalíkovi, nová kapitola startuje už v pátek 8. července, kdy Hlučané zahajují letní přípravu na novou sezonu.

„Až do prvního mistrovského zápasu budeme trénovat třikrát týdně,“ hlásí dvaačtyřicetiletý kouč.

Formu Spartaku v červenci otestují Vnorovy, Brumov a dorost Slovácka do osmnácti let. V prvním kole Krajského poháru se Zlínského družina představí na hřišti lepšího z dvojice Jaroslavice – Hrachovec.

Tým opustil Crla, jenž odchází do Rakouska. Mladý David Zlínský se zase vrací do dorostu Slovácka. Spartak naopak udržel kapitána Sopůška i kanonýra Martiše. Zraněný střelec se po operaci kolena chce nejdříve v mateřském klubu rozehrát, po operaci kolena pomalu začíná s tréninkem. „Start sezony ještě nestihne, ale na podzim by už mohl naskočit,“ věří nejen Zlínský.

Aleš Zlínský se stal novým trenérem fotbalistů Hluku.Zdroj: se svolením Aleše Zlínského

Vedení klubu jednají i s křídelníkem Adamem Zelinkou. „Stejně jako Sopůšek a Martiš a je to osobnost týmu, velká opora. Chceme jej udržet,“ říká nový kouč.

Z dlouhé stáže ve španělském Madridu se domů na Moravu vrací Richard Vaďura, v jednání je i příchod jiných hráčů. „Máme něco rozjednaného,“ přiznává Zlínský.

Z hostování ve Slavkově se vrací Roman Martiš a na zkoušku přichází Řiháček z Tečovic. Do přípravy s muži se zapojí i šikovní dorostenci Škorec, Matejka, Gášek, Polách, Soviš, Frühauf a teprve patnáctiletý Pančík, který patří k obrovským talentům hluckého fotbalu.